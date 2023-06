Il Principe, la nuova docuserie italiana sulla famiglia Savoia dal 4 luglio su Netflix: episodi e trama Arriva dal 4 luglio su Netflix “Il Principe”, la serie italiana che racconta la storia di Vittorio Emanuele di Savoia, a partire dall’omicidio di Dirk Hamer. Un racconto in tre episodi attraverso il quale si costruirà un ritratto inedito dell’ultima famiglia reale italiana, colpita da scandali ed eventi tragici.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva il 4 luglio su Netflix, una nuova docuserie italiana dal titolo "Il Principe" prodotta da MDE Films e sviluppata da Beatrice Borromeo Casiraghi che, stavolta, ne è anche la regista. Nei tre episodi che la compongono si racconterà la storia del principe Vittorio Emanuele di Savoia, partendo dagli eventi che si verificarono nelle notte del 18 agosto 1978, all'Isola di Cavallo, quando perse la vita il giovane Dirk Hamer: un principe in esilio, una modella, uno sparo nella notte e la vita di molte persone, cambiata in un attimo.

La trama del Il Principe: di cosa parla la docuserie

Il racconto ruota attorno alla vicenda giudiziaria dell'omicidio di Dirk Hamer, un episodio centrale nella vita del principe Vittorio Emanuele, da cui per questo motivo inizia anche la docuserie. Puntata dopo puntata, però, viene fuori un ritratto più intimo dell'ultimo erede al trono d'Italia: si racconta il tormentato rapporto con i genitori, la storia d'amore con Marina Doria, il lavoro in Iran, gli scandali e aneddoti che nessuno conosce.

Il tutto è costruito attraverso interviste esclusive al Principe Vittorio Emanuele, interventi da parte di giornalisti, membri della famiglia Savoia e anche della famiglia Hamer, interverranno infatti Emanuele Filiberto, Marina di Savoia e Birgit Hamer. Non mancheranno le dichiarazioni di chi era presente quella tragica notte, fornendo così un racconto oggettivo della vita di una delle figure più enigmatiche dell'ultima famiglia reale italiana. Il Principe, però, vuole essere anche un racconto che porti a riflettere in maniera più ampia sull'impatto e le conseguenze che le generazioni precedenti abbiano e su quelle successive.

Quanti episodi sono e come vedere le puntate

Gli episodi della serie sono tre ed è possibile vederli, a partire dal 4 luglio, in streaming su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Gli episodi, della durata di circa 50 minuti ciascuno, usciranno tutti nello stesso momento, non sarà quindi necessario attendere per vedere l'intera docuserie.

Le anticipazioni dei tre episodi

Episodio 1

Il primo episodio parte dal famoso referendum del 1946, quando l'Italia divenne a tutti gli effetti una repubblica e la famiglia reale fu costretta all'esilio. Vittorio Emanuele, ormai già adulto, compra una casa a Cavallo, in Corsica, ed è lì che avviene una tragedia nata per puro caso. Nel 1978 un gruppo di italiani va in vacanza proprio in Sardegna, da lì si sposta sull'isola francese, per visitare proprio Cavallo, utilizzando senza permesso il gommone del Principe, e si verificheranno una serie di circostanze che porteranno al ferimento e alla morte di Dirk Hamer.

Episodio 2

La morte di Hamer cambia la vita di chi è stato coinvolto nella tragedia: dalla famiglia Savoia, che teme di dover scontare una lunghissima pena, a quella di Brigit Hamer, sorella di Dirk, che cercherà imperterrita la verità.

Episodio 3

Nel terzo e ultimo episodio si racconta non solo il processo, ma anche il rientro in Italia dei Savoia con uno scandalo per il quale Vittorio Emanuele sarà di nuovo messo in carcere, ma in un momento inaspettato si troverà una soluzione alle domande che erano rimaste inevase. Sarà qui che il coraggio delle nuove generazioni, permetterà la risoluzione di quei drammi che hanno attanagliato chi li aveva preceduti.