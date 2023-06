Questo mondo non mi renderà cattivo, la serie di Zerocalcare: trama e quando esce su Netflix Zerocalcare torna su Netflix con la nuova serie “Questo mondo non mi renderà cattivo”. Dopo la presentazione l’8 giugno a Roma, da venerdì 9 giugno sarà possibile vedere sulla piattaforma streaming i sei episodi della nuova creatura del fumettista romano, insieme a Valerio Mastandrea.

A cura di Ilaria Costabile

Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie dal nome "Questo mondo non mi renderà cattivo", dopo il successo del primo progetto seriale "Strappare lungo i bordi". La serie sarà presentata in anteprima l'8 giugno a Roma, ma già dal 9 giugno sarà disponibile su tutti i Paesi in cui il servizio streaming è attivo. Sono sei gli episodi che saranno caricati sulla piattaforma, della durata di mezz'ora ciascuno. Anche stavolta la trama ruota attorno alla difficoltà di provare a restare se stessi, in un mondo che rischia di minare le certezze di ogni individuo. Michele Rech, nome d'art per l'appunto di Zerocalcare, ha firmato la sceneggiatura della serie, oltre ad averla disegnata, la cui produzione è stata affidata a Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing,

A che ora esce Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di Zerocalcare

Come anticipato, la serie sarà disponibile dalla mattina del 9 giugno, dopo la presentazione tenutasi a Roma nella giornata precedente. L'uscita è prevista attorno alle 8 di venerdì per tutti gli episodi che compongono "Questo mondo non mi renderà cattivo".

La trama della nuova serie tv di Zerocalcare su Netflix

Torna Zerocalcare in compagnia dei suoi amici, Sarah, Secco e insieme all'immancabile Armadillo, ma a sconvolgere la sua routine arriva Cesare, un amico di vecchia data ritornato nel quartiere dopo anni di assenza. Il tempo passato lontano da quella che era stata casa sua per tanti anni, lo porta a non riconoscere più il mondo in cui è cresciuto e di conseguenza, fa fatica a ritrovare un suo equilibrio.

Zerocalcare vorrebbe aiutarlo, ma si rende conto di non essere in grado di farlo sentire appartenente a quel posto e ad attenuare la sua solitudine, pur provando a fargli imboccare la strada giusta per trovare una sua collocazione nel mondo.

La serie mira a raccontare le difficoltà nel provare a restare se stessi tra le tante contraddizioni imposte dalla vita. Il titolo della serie, infatti, che trae spunto dal brano del cantautore romano Path, rappresenta una sorte di mantra che i protagonisti ripetono a loro stessi quando si trovano a dover prendere scelte difficili, per difendere i propri ideali e non invischiarsi in situazioni che non farebbero altro che danneggiarli.

I personaggi della serie con Zerocalcare e Valerio Mastandrea

Oltre a Zero, Sarah, Secco e l’Armadillo (la coscienza di Zero doppiata da Valerio Mastandrea), che erano presenti già in "Strappare lungo i bordi" e che sono doppiati da Zerocalcare, arriva per l'appunto Cesare, un nuovo personaggio che entrerà nelle dinamiche relazionali del gruppo già consolidato.

Quanti episodi sono e dove vederli in streaming

Gli episodi della serie sono sei, della durata di circa 20 minuti ciascuno e saranno disponibili su Netflix, su tutte le piattaforme e nei Paesi in cui il servizio streaming è attivo.