Tutti mentono: cast, puntate e trama della serie tv spagnola su Rai2 Arriva da venerdì 16 giugno su Rai2 la serie spagnola “Tutti mentono”, un thriller che ha avuto non poco successo e che vede protagonista l’attrice Irene Arcos, già in serie note come Vis a Vis ed Elite. Le puntate sono in tutto sei e sono state girate in Catalogna.

A cura di Ilaria Costabile

In foto Irene Arcos è Macarena

A partire da venerdì 16 giugno su Rai2, arriva in prima serata la serie tv "Tutti mentono", un thriller spagnolo che ha lasciato i telespettatori col fiato sospeso fino all'ultima puntata. La serie, prodotta da Moviestar, è stata scritta da Pau Freixas, autore del già notissimo "Braccialetti rossi", oltre che di altre serie distribuite anche su Netflix. Le puntate che compongono la serie sono sei e raccontano una intricata vicenda che vede la morte di un ragazzo, Ivan, che si pensa sia legata alla diffusione di un video hard in cui lui compare insieme alla sua professoressa, Macarena. Le riprese della serie sono state girate in Catalogna, nelle zone di Tarragona e a Girona. La seconda stagione, in Spagna, è già stata confermata.

La trama di Tutti mentono

La storia si sviluppa a Belmonte, una cittadina piuttosto ricca sulla costa catalana, non troppo distante da Barcellona. Qui, i quartieri residenziali sono costruiti da sfarzose ville, in cui tutti gli abitanti intrecciano rapporti di conoscenza gli uni con gli altri, ma dove si celano dei segreti insospettabili. La serenità di questa amena cittadina viene sconvolta dalla diffusione di un video, che immortala Macarena, una professoressa del posto, con un suo studente di 18 anni, Ivan, figlio della sua amica e collega Ana, nonché fidanzato di sua nipote.

Dopo aver visto queste sconvolgenti immagini, Macarena viene cacciata di casa dal marito e allontanata dal resto della comunità. A questo si aggiunge una terribile scoperta: viene ritrovato il corpo del ragazzo su una scogliera e si pensa che la sua morte sia dovuta al video hard. Iniziano le indagini, dalle quali si evince che tutti gli abitanti di Belmonte, in realtà, hanno qualcosa da nascondere. La domanda, a questo punto, è una sola: chi ha ucciso Ivan?

Lucas Nabor è Ivan Solér

Il cast di Tutti mentono, attori e personaggi

Protagonisti della serie, sono attori già noti nel parterre dei titoli spagnoli, ad esempio Macarena è interpretata da Irene Arcos, già apparsa in Vis a Vis ed Elite. Vi sono poi volti noti, come quello di Juan Diego Botto che ha interpretato Zorro negli Anni Novanta e già presente in altre serie e film come Suicide Squad – Missione Suicida. Di seguito, tutti gli attori che presenzieranno nelle puntate:

Irene Arcos è Macarena

è Macarena Natalia Verbeke è Ava

è Ava Eva Santolaria è Yolanda

è Yolanda Miren Ibarguren è Maite

è Maite Leonardo Sbaraglia è Néstor

è Néstor Juan Diego Botto è Sergio

è Sergio Ernesto Alterio è Diego Soler

è Diego Soler Jorge Bosch è Arturo

è Arturo Lucas Nabor è Iván Soler

è Iván Soler Carmen Arrufat è Natalia

è Natalia Berta Castañé è Lucía

è Lucía Amaia Salamanca è Sofía

è Sofía Lu Colomina è Iris

In foto Juan Diego Botto e Irene Arcos alias Sergio e Macarena

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

Le puntate della serie sono tre divise in sei episodi della durata di 45 minuti ciascuno e rientrano in quelle della prima stagione. Dal momento che la fiction sarà trasmessa su Rai2, sarà possibile vederla in streaming su RaiPlay.

prima puntata venerdì 16 giugno

seconda puntata venerdì 23 giugno

terza puntata venerdì 30 giugno

Dove è stato girato Tutti mentono: le location in Spagna

La serie è stata girata nel 2020 e le riprese sono state effettuate in Catalogna. Non manca, infatti, parte del girato a Barcellona, nelle zone di Tarragona e anche a Girona.