La stampa cubana contro The Mother su Netflix: “Il film dà una visione riprovevole di Cuba” La stampa cubana si è scagliata contro The Mother, il film Netflix con protagonista Jennifer Lopez. Secondo il quotidiano Granma, infatti, il film rispecchia una “visione inventata e riprovevole conforme alle politiche statunitensi”.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo l'uscita di The Mother, il film con protagonista Jennifer Lopez, arrivato su Netflix lo scorso 12 maggio, la stampa cubana ha espresso il suo dissenso nei confronti del nuovo prodotto della piattaforma streaming che, intanto, sta già scalando la classifica dei contenuti più visti. Il motivo risiederebbe in quella che è stata definita una rappresentazione fallace della capitale cubana.

L'attacco della stampa cubana

Il thriller diretto da Niki Caro, con la sceneggiatura Misha Green, vede l'attrice nei panni di una assassina addestrata che, però, finisce col far saltare la sua copertura per proteggere sua figlia, che ha lasciato in adozione sin da quando era in fasce, ma che ora rischia la vita a causa di un gruppo di criminali in cerca di vendetta. Il quotidiano Granma, portavoce del partito comunista, ha dichiarato: "La capitale cubana è rappresentata nel film come il covo dove si rifugiano i cartelli della droga e del commercio di armi, un luogo dove ci si può uccidere impunemente e dove si difendono gli assassini latinoamericani". A questo, poi, sul giornale si legge un ulteriore appunto relativo al fatto che Jennifer Lopez non si è mai recata all'Havana: "L’intero segmento sull’isola è stato girato a Gran Canaria". La riflessione della stampa cubana continua con un attacco nei confronti degli Stati Uniti:

Questa visione di Hollywood, tanto inventata quanto riprovevole è conforme alle linee politiche delle amministrazioni statunitensi e alla loro intenzione di seminare nell’immaginario universale l’idea che Cuba sia uno Stato terrorista.

The Mother e la lettura sulla maternità

Jennifer Lopez ha interpretato questo film cercando di dare anche una pluralità di visioni sulla maternità. L'attrice, infatti, ha dichiarato che la presenza di due figure materne apre ad una visione più ampia dell'essere madri: "Nel film ci sono due madri diverse, la madre adottiva e il personaggio che ho interpretato, che in realtà è la madre biologica. Questo dimostra che non esiste una versione perfetta di madre". JLo, mamma di due figli, ha parlato anche della sua personale esperienza: "Devi essere la mamma migliore che puoi con quello che sei, con quello che sai e con quello che hai imparato e sperimentato nella tua vita. Ed è questo che trasmetti ai tuoi figli: li proteggi e li ami, a prescindere da tutto".