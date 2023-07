Palinsesti Sky 2023/2024: il nuovo X Factor e Call my agent 2, tutte le novità Tra le novità più attese della prossima stagione: X Factor con il ritorno di Morgan, la seconda stagione di Call my Agent – Italia. E ancora: la nuova serie tv “Piedone” con Salvatore Esposito, la dramedy dedicata alla storia degli 883 “Hanno ucciso l’uomo ragno” e la serie tv “M. Il figlio del secolo”, tratta dal romanzo premio Strega omonimo di Antonio Scurati incentrato sulla vita di Benito Mussolini.

Sky ha annunciato i suoi palinsesti per la stagione 2023/2024. Anche per la prossima stagione, l'offerta ai suoi abbonati comprende una vasta gamma di programmi che accontenteranno i gusti di tutti. Tra le novità più attese, ci sono alcune serie tv che promettono di catturare l'attenzione del pubblico grazie a storie coinvolgenti e interpretazioni di alto livello. Tra le novità più attese: la serie tv "Piedone" con Salvatore Esposito, la dramedy dedicata alla storia degli 883 "Hanno ucciso l'uomo ragno" e la serie tv "Non ci resta che il crimine" e "M. Il figlio del secolo", tratta dal romanzo premio Strega omonimo di Antonio Scurati incentrato sulla vita di Benito Mussolini. E ancora la seconda stagione di Call My Agent – Italia con le nuove guest star. Torna il grande intrattenimento: le nuove stagioni di X Factor e di Masterchef Italia, il ritorno di Pechino Express.

Le serie tv: da Piedone a M. Il figlio del secolo

Una delle serie più attese è "Piedone", che vede la partecipazione del talentuoso attore Salvatore Esposito. Dopo il grande successo ottenuto con "Gomorra – La serie", Esposito torna sullo schermo per interpretare un personaggio totalmente diverso ispirato al film di Bud Spencer: un poliziotto dal cuore d'oro, Vincenzo Palmieri, combatte per la giustizia in una Napoli complicata. Gli amanti della musica italiana avranno l'opportunità di immergersi nella storia degli 883 con una dramedy dedicata alla band che porta il titolo del loro iconico album e singolo "Hanno ucciso l'uomo ragno". La serie tv, ricca di nostalgia e con una colonna sonora indimenticabile, ripercorre l'ascesa e le vicissitudini della band, regalando al pubblico un viaggio emozionante nel mondo della musica degli anni '90.

Hanno ucciso l’uomo ragno, la foto di scena

Un'altra serie che farà parlare di sé è "Non ci resta che il crimine". Basata sull'omonimo film, la serie racconta la storia di un gruppo di amici che decide di commettere un furto per risolvere i loro problemi finanziari. Ma le cose non vanno come previsto, e si ritrovano coinvolti in un'avventura ricca di colpi di scena e situazioni comiche. Con un cast di attori talentuosi e una trama divertente, questa serie si preannuncia come una garanzia di risate e intrattenimento.

Luca Marinelli in "M. Il figlio del secolo".

Un'altra proposta che ci appare già imperdibile è "M. Il figlio del secolo", tratta dal romanzo premio Strega di Antonio Scurati. La serie si concentra sulla vita di Benito Mussolini, offrendo una visione approfondita e sorprendente del dittatore italiano interpretato da Luca Marinelli. Tra le altre serie tv: la seconda stagione di Call My Agent – Italia e le nuove guest annunciate, ovvero Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie e Sabrina Impacciatore. Annunciata la seconda stagione di Domina con Kasia Smutniak e le prime immagini della serie Un'estate fa e Un amore.

Il cinema di Sky

Il grande cinema Sky con l'offerta per tutti i gusti: l meglio del cinema italiano e internazionale, le pellicole di qualità premiate aigrandi festival, le saghe che hanno fatto la storia del cinema, tanti contenuti per i più piccoli e un’ampiavarietà di titoli e di generi, per tutta la famiglia. Il film Sky Originale Vangelo secondo Maria; i grandi successi internazionali: Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, Il Gatto Con Gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio, Super Mario Bros. – Il film, Tàr. Il grande cinema italiano: Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, L'ultima notte d'Amore con Pierfrancesco Favino.

L'intrattenimento: il nuovo X Factor

Una super stagione anche per il grande intrattenimento di Sky, ormai vero e proprio fiore all'occhiello della pay-tv. X Factor torna con Francesca Michielin in condizione e una nuova giuria: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Morgan. Confermatissimi Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli per la nuova stagione di Masterchef Italia. Torna su Sky Pechino Express così come tutti gli show che sono ormai un cult: Alessandro Borghese 4 Ristoranti, Bruno Barbieri – 4 Hotel, Quattro matrimoni con Costantino Della Gherardesca. Non mancheranno nella prossima stagione le grandi produzioni di Sky Arte, che da oltre dieci anni continua la sua mission di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nazionale e internazionale.

Lo sport: Euro 2024 e l'Nba

Oltre a queste emozionanti serie tv, i palinsesti Sky per la stagione 2023/2024 offrono una vasta gamma di programmi che spaziano dai grandi eventi sportivi alle produzioni originali e alle serie tv internazionali di successo. Gli spettatori potranno godere di un'esperienza televisiva completa, arricchita dalla qualità dei contenuti e dall'attenzione ai dettagli che contraddistingue Sky. Per quanto concerne il calcio, la grande esclusiva è rappresentata dalla tramissione in esclusiva di UEFA EURO 2024 oltre a un nuovo accordo pluriennale con il basket NBA. C'è anche il Sei nazioni di rugby fino al 2025 e il ritorno dell'America's Cup.

Tv8 e SkyTG24: i canali free to air

Anche i canali free to air propongono una stagione ricca di novità. Su Sky TG24, il canale all news che racconta il mondo attraverso una narrazione sempre più moderna e innovativa, arriveranno una serie di approfondimenti sull'intelligenza artificiale con la creazione di un team A.I. dedicato, poi appuntamenti speciali come Earth4all – Il mondo di Francesco, reportage sull’impegno del Papa nel sostenere i temi ambientali; Ventenni, un ciclo di interviste per capire meglio la Gen Z; le docu-serie originali Dove nessuno guarda – Il caso di Elisa Claps e Essere Umani – Manaus, entrambe a cura di Pablo Trincia e realizzate in collaborazione con Chora Media. Su TV8, la prossima stagione televisiva conferma tutti i big show di Sky, come MasterChef Italia, X Factor e Pechino Express che a partire dall’autunno saranno in prima visione in chiaro, e confermate le principali produzioni originali come 100% Italia, Celebrity Chef e GialappaShow, che tornano con le nuove edizioni.