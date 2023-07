Palinsesti Warner Bros Discovery 2023/2024: Crozza, Fazio, Littizzetto e Follesa, tutte le novità Il ritorno di Fabio Fazio e tutta la squadra di “Che tempo che fa”, il rinnovo di Maurizio Crozza per altre tre stagioni, Katia Follesa con un nuovo show e tutte le altre novità dei palinsesti del gruppo Warner Bros Discovery.

Sono stati presentati il 13 luglio a Milano i palinsesti e la nuova offerta televisiva di Warner Bros. Discovery. La novità più attesa ha ovviamente riguardato Che Tempo Che Fa che farà il suo debutto su Nove a partire dal 15 ottobre. Fabio Fazio ha portato con sé tutta la squadra, tutta l'ossatura dello show: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica. Ritorna Maurizio Crozza che ha rinnovato per altre tre stagioni il suo "Fratelli di Crozza". Spazio anche a Katia Follesa con il suo "Comedy Match". Interessante anche quello che Nove farà dall'anno prossimo con due docufilm molto ambiziosi: "Essere Moana – Segreti e Misteri", che racconta la storia di Moana Pozzi; "Ares Gate: La Fabbrica delle Illusioni", incentrato sul caso della morte del regista Teodosio Losito e la bancarotta della Ares Film.

La programmazione di Nove: da Fabio Fazio ai docufilm

Sicuramente, uno dei momenti più attesi è il debutto su NOVE di "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana Littizzetto. Il programma rappresenta un mix intelligente e contemporaneo di intrattenimento e informazione, con interviste esclusive a icone e grandi personalità della cultura contemporanea. Altri volti noti confermati sono Maurizio Crozza, che tornerà per altre tre stagioni con il suo show satirico "Fratelli di Crozza", e Katia Follesa, alla conduzione del nuovo show comico "Comedy Match". Il ciclo "Nove Racconta" presenterà due docufilm interessanti: "Essere Moana – Segreti e Misteri", che racconta la storia di Moana Pozzi, icona di bellezza e potere durante il tramonto della Prima Repubblica, e "Ares Gate: La Fabbrica delle Illusioni", incentrato sul caso della morte del regista Teodosio Losito e la bancarotta della Ares Film. Su Real Time, Benedetta Rossi condurrà il primo access con il programma "Ricette d'Italia – Il Gusto della Sfida", mentre Giulia De Lellis presenterà uno show sulle crisi di coppia intitolato "Amore alla Prova – La Crisi del Settimo Anno".

La programmazione degli altri canali

Eurosport si prepara per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, oltre a coprire sport come basket, ciclismo, sport invernali, tennis e motori. Real Time propone una serie di nuovi programmi, tra cui l'access con Benedetta Rossi e uno show sulle crisi di coppia condotto da Giulia De Lellis. Food Network, il canale dedicato al mondo del cibo, offre una varietà di nuovi programmi, tra cui uno con Benedetta Rossi e uno sulla Calabria con Roberta Morise. Dmax presenta nuove stagioni di programmi come "Il Boss del Paranormal" con Daniele Bossari e "Questo Strano Mondo" con Marco Berry. Il canale si focalizza sulle storie di persone reali in situazioni straordinarie. Giallo, il canale dedicato al genere crime, offre una programmazione che include serie come "Balthazar", "I Misteri di Brokenwood" e "Vera". HGTV, il canale dedicato al mondo della casa, propone nuovi show come "Barbie Dreamhouse Challenge" e "Saving the Manor". Drew e Jonathan Scott tornano con la nuova stagione di "Fratelli in Affari: SOS Celebrity". I canali per bambini, come K2, Frisbee e Cartoon Network, presentano nuove serie e episodi di programmi popolari come Pokémon, Alvin e i Chipmunks e Teen Titans Go! Warner TV continua a celebrare i cento anni degli Studios Warner Bros. con palinsesti tematici che includono film classici e serie tv di successo come "30 Coins – Trenta Denari".

Discovery Channel offre una programmazione intelligente e sofisticata, con programmi che spaziano dalla scienza alla tecnologia, dall'ingegneria alla natura e alle grandi storie. Discovery+ è il servizio streaming che offre una vasta libreria di contenuti non fiction, con serie originali, programmi cult e produzioni dei canali del gruppo. Tra i prossimi contenuti, ci saranno una docuserie sulla fine del matrimonio tra Kim Kardashian e Kanye West e una selezione di speciali a tema sportivo in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Infine, Eurosport coprirà eventi sportivi come il Tour de France, i Mondiali di scherma e di atletica, il campionato italiano di basket e gli Australian Open e il Roland Garros nel tennis. Con la sua vasta offerta televisiva, Warner Bros. Discovery si conferma un punto di riferimento per gli amanti di diversi generi e interessi, offrendo programmi autentici, internazionali e contemporanei.