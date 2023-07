Palinsesti Discovery, Fazio: “La libertà è fondamentale per fare tv. Tweet di Salvini? Nulla di nuovo” Partirà domenica 15 ottobre l’avventura di “Che tempo che fa” sul Nove, come annunciato durante la presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery. Il programma di Fabio Fazio, oltre a non cambiare nome, mantiene intatta la sua struttura. Tra le novità anche Ornella Vanoni e Ubaldo Pantani come ospiti fissi al Tavolo.

A cura di Ilaria Costabile

Giovedì 13 luglio sono stati presentati i palinsesti di Warner Bros Discovery per la nuova stagione televisiva. Tante le novità e i nuovi arrivi che vanno a rimpinguare la rete, sebbene il primo nome a spiccare sia quello di Fabio Fazio, che ha portato il suo "Che tempo che fa" dalla Rai al Nove, mantenendo le caratteristiche che avevano reso unico il programma e introducendo elementi di novità. Data d'inizio è domenica 15 ottobre alle 19:30, con la solita struttura: anteprima, trasmissione e infine il Tavolo che inizierà alle 22 e lo studio sarà lo stesso in cui va in scena "Fratelli di Crozza".

Che Tempo che fa non cambia la sua struttura

La nuova era di Fazio, quindi, può avere inizio. Lo spot che introduce le nuove puntate di "Che tempo che fa" è già pronto, il conduttore affiancato da Luciana Littizzetto invitano il pubblico ad accompagnarli in questa avventura televisiva che si avvale, però, della presenza di quelli che, citando Serena Bortone, si possono definire "affetti stabili" della trasmissione. Torneranno, infatti, Nino Frassica che con Fazio aprirà l'anteprima di CTCF, a cui si aggiungeranno Mara Maionchi, Maurizio Ferrini e Francesco Paolantoni, confermati per questa nuova stagione. Presenze fisse della trasmissione saranno Ubaldo Pantani e anche Ornella Vanoni, come in conferenza stampa annuncia lo stesso Fazio:

Abbiamo sentito anche noi l'esigenza di gioventù con la libertà di dire cose inaspettate e incontrollate. Abbiamo preso con noi a Che Tempo che Fa Ornella Vanoni che traghetterà la prima e la seconda parte tra Che Tempo Che Fa e Il Tavolo.

L'intento è quello di mantenere un programma uguale a sé stesso, cambia la rete, ma non cambia l'essenza dello show, come hanno detto i padroni di casa: "Sul Nove faremo la stessa cosa, ovvero Che Tempo Che Fa, abbiamo deciso che sarà uguale, il pubblico non sarà disorientato, troverà anche Filippa Lagerback". Non ci sarà tra gli ospiti fissi, invece, come si vociferava, Tommaso Zorzi e a questo proposito è stato Fazio a chiarire la questione: "Sarà sicuramente ospite, ma non fisso al Tavolo".

L'accoglienza a Fabio Fazio dal team di Discovery

A sostenere l'ingresso nella famiglia di Warner Bros, durante la presentazione dei palinsesti, è stato anche il General Manager di Discovery, Alessandro Araimo che ha dichiarato: "Oggi diamo il benvenuto a Fabio Fazio con tutta la sua squadra, che arriva in un’azienda solida che in questi anni è stata in grado di crescere e lanciare nuovi talenti e nuovi formati", a lui si accoda anche il conduttore che entusiasta afferma: "La libertà di essere contemporanei è il valore in cui ci siamo ritrovati con la squadra di Warner Bros Discovery, ecco il motivo per cui siamo qui con grande allegria". Araimo, poi, aggiunge:

È proprio per l’ambizione che ci contraddistingue che sono lieto di accogliere nella famiglia Warner Bros. Discovery un fuoriclasse come Fabio Fazio che, accompagnato da Luciana Littizzetto e tutta la squadra di Che Tempo Che Fa, porterà la nostra azienda e il nostro pubblico a raggiungere risultati ancora più entusiasmanti

L'addio di Fabio Fazio alla Rai

Nel discorso tenuto durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Warner Bros, Fabio Fazio ha parlato degli anni di televisione che ha alle spalle, alcuni dei quali in Rai e a questo proposito ha dichiarato:

Quando fai da tanti anni televisione, quello che tu porti ogni sera in scena, non è soltanto quello che sei quella sera lì, ma è tutto quello che c'è di te alle spalle, per quello che siamo noi che facciamo questo mestiere, ma anche, mi permetto dire, per la benevolenza del pubblico che vede in noi tutti gli anni precedenti e lega noi, purtroppo per loro a volte, anche ad alcuni momenti di vita personale, come faccio a dire che è alle spalle la mia vita. L'ho detto quando sono andato via nell'ultima puntata, non sentirete mai una parola contro la Rai, ma non perché è il piatto dove ho mangiato, ma perché è il piatto che ho cucinato. La tv non si fa contro qualcuno, figuriamoci contro l’editore. Ma si fa per il pubblico.

Non sono mancate domande pungenti sull'addio alla tv pubblica, alle quali Fazio risponde in maniera puntuale: "Non ho mai detto che mi hanno cacciato o che c’è stata una epurazione, ma diciamo che se con un contratto in scadenza nulla accade uno pensa di continuare altrove. Tutto quello che c’è stato sarà visibile anche sul Nove". A lui, poi, si aggiunge anche Luciana Littizzetto che dichiara: "Le trincee e il contro non portano niente di buono, l’apertura e l’inclusione sono la cosa migliore in un mondo globalizzato".

Il commento al tweet di Matteo Salvini

L'addio di Fabio Fazio dalla Rai ha suscitato non pochi commenti, in quanto sin dall'inizio del suo programma è sempre stato una figura che ha attirato antipatie e simpatie diffuse. Particolare scalpore ha generato il tweet di Matteo Salvini, entusiasta di questo trasloco del conduttore e del suo team: "Il tweet di Salvini dopo il mio addio alla Rai? Nulla di nuovo, era già successo. Io non voglio essere difeso dalla politica e da nessuno, ma solo dai miei risultati".