Luca Marinelli è Benito Mussolini, la prima foto dal set di M. Il figlio del secolo La prima immagine ufficiale di Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. L’attore è sul set di M. Il figlio del secolo, serie tv tratta dal romanzo bestseller di Antonio Scurati.

foto credit: Andrea Pirrello

Sky ha pubblicato la prima immagine ufficiale di Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. L'attore è sul set di M. Il figlio del secolo, serie tv tratta dal romanzo bestseller di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega 2019. La serie Sky Original si compone di otto episodi ed è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé. La serie è un esclusiva Sky e, per lo streaming, Now.

Le parole di Antonio Scurati su Luca Marinelli

A Fanpage.it, Antonio Scurati ha detto su Luca Marinelli/Benito Mussolini: "Era difficile immaginarlo data la scarsissima somiglianza fisica, ma sono stato contento quando mi hanno detto che sarebbe stato lui perché è un attore che ho avuto modo di apprezzare anche per le scelte fatte. Poi l'ho visto truccato ed è impressionante anche come si raggiunga una somiglianza fisica, soprattutto sul piano di quel celebre magnetismo dello sguardo di Mussolini, sono molto contento che sia lui a interpretarlo".

La serie

M. Il figlio del secolo racconta la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa al potere del Duce. Scegliere Luca Marinelli per interpretare Benito Mussolini significa puntare su un volto riconoscibile e premiato: nominato 5 volte ai David di Donatello, premiato per "Lo chiamavano Jeeg Robot" con un David e un Nastro d'argento, vincitore della Coppa Volpi come miglior attore a Venezia per Martin Eden e del prestigioso Shooting Stars Award al Festival di Berlino. La serie è scritta da Stefano Bises e Davide Serino e racconta gli accadimenti con accuratezza storica, con ogni evento, personaggio, dialogo e discorso storicamente documentato o testimoniato da più fonti.