Le serie tv da vedere in streaming su Netflix questa settimana (5-11 febbraio) Le serie tv da vedere in streaming su Netflix nella settimana che va dal 5 all'11 febbraio: Baby Bandito, A Killer Paradox, Una famiglia quasi normale, Griselda e Un inganno di troppo.

Ecco cosa vedere tra le serie tv in streaming disponibili su Netflix per la settimana compresa tra il 5 febbraio e l'11 febbraio. Una selezione di cinque titoli tra il ricco catalogo della piattaforma: le nuove uscite, contenuti in scadenza e le opzioni più popolari. Consigliamo Baby Bandito che racconta la storia vera di Kevin Olguin Sepulveda; A Killer Paradox, disponibile dal 9 febbraio; i thriller avvincenti Una famiglia quasi normale e Un inganno di troppo; la serie tv più popolare Griselda.

Baby Bandito, la serie Netflix tra le più viste

Baby Bandito è la nuova serie tv Netflix più vista in Italia. Dopo aver commesso la più grossa rapina del Cile, lo skater Kevin mette a rischio il futuro di tutta la gang con un amore imprudente e con l'utilizzo dei social media. È una storia ispirata a fatti reali.

A Killer Paradox, la serie in uscita il 9 febbraio

Tra le uscite di venerdì 9 febbraio, consigliamo di tenere d'occhio A Killer Paradox, thriller che arriva dalla Corea del Sud. La trama: quando a un omicidio accidentale ne segue un secondo, un comune studente universitario si ritrova coinvolto in un'interminabile caccia del gatto col topo con un astuto detective.

Una famiglia quasi normale, avvincente serie thriller

Una famiglia quasi normale è una miniserie svedese in 6 episodi che sta tenendo con il fiato sospeso gli abbonati alla piattaforma Netflix. La trama racconta le vicende di una famiglia, i Sandell, che è così composta: Adam, un prete, Ulrika, un'avvocata, e Stella, la loro figlia di 19 anni. Una vita apparentemente perfetta che viene sconvolta quando la ragazza viene arrestata con l'accusa di omicidio.

Griselda è ancora la serie tv più vista su Netflix

Un successo sorprendente per Griselda (interpretata da Sofia Vergara) su Netflix. La serie è da oltre tre settimane in cima ai più visti sulla piattaforma dalla grande "enne" rossa. La storia segue l'ascesa della narcotrafficante nel mondo della droga a Miami e la sua ricerca di potere e ricchezza.

Un inganno di troppo, la sorprendente miniserie tratta dal romanzo di Harlan Coben

La storia di Maya, ex militare che affronta il lutto per la morte del marito Joe, che usando un baby monitor per tenere d'occhio sua figlia, vede in casa un uomo che riconosce come il suo defunto marito. Inizia quindi a indagare sull'omicidio di Joe e non mancheranno le sorprese. Harlan Coben resta una garanzia: dal suo romanzo "Fool me once" è tratto infatti "Un inganno di troppo". La miniserie è ormai da un po' disponibile sul catalogo Netflix ma continua a essere molto apprezzata, figurando stabilmente tra i contenuti più visti della settimana: è particolarmente apprezzata per la sua suspence e per i numerosi colpi di scena.