I film da vedere in streaming su Netflix questa settimana (5-11 febbraio) I film da vedere in streaming su Netflix nella settimana che va dal 5 all'11 febbraio: Orion e il buio, We Are The World, Wil, Badland Hunters e C'era una volta in America.

Ecco una guida alle proposte di film in streaming da non perdere assolutamente su Netflix per la settimana compresa tra il 5 e l'11 febbraio. Una selezione di cinque titoli tra il ricco catalogo della piattaforma che comprende film originali o già presenti sul catalogo, produzioni in cima alle classifiche dei più visti, contenuti in scadenza e chicche da non perdere. Tra le nuove uscite c'è il film d'animazione Orion e il buio e il documentario We Are The World – La notte che ha cambiato il pop. Il film di guerra Wil e il film apocalittico Badland Hunters. Infine, un grande classico: C'era una volta in America.

Orion e il buio, il film d'animazione più visto

Orion e il buio è il nuovo film d'animazione Dreamworks in esclusiva per Netflix. La storia di un ragazzo dotato di una fervida immaginazione che affronta tutte le sue paure in una grande avventura notturna, accompagnato dal suo amico immaginario, il gigante Buio. Con le voci originali di Jacob Tremblay, Paul Walter Hauser e Angela Bassett.

We are the world, la notte che ha cambiato il pop

Un grande film documentario che racconta la genesi del brano che ha cambiato la storia del pop: We are the World. I più grandi artisti di un'intera generazione si riunisero per l'Africa e per salvare delle vite. Un film nostalgico e motivante dal punto di vista di chi c'era in quel progetto, tra questi Lionel Ritchie e Bruce Springsteen. A quel brano parteciparono proprio tutti: Michael Jackson, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Tina Turner e tanti altri.

Wil, l'occupazione nazista vista dal Belgio

Wil è un film originale Netflix ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale dalla prospettiva dell'occupazione nazista ad Anversa , in Belgio. Il film segue le vicende di Will e Lode, due poliziotti giovani che si ritrovano costretti a partecipare alla caccia agli ebrei voluta dal regime di Hitler, ma al tempo stesso si uniscono alla resistenza. Un film che si concentra sulle evoluzioni emotive dei protagonisti, implicati nell'orrore della guerra.

Badland Hunters, film apocalittico tra i più visti

Ambientato in una Seoul apocalittica, Badland Hunters segue le imprese di Nam-San, un cacciatore spietato, e del suo partner Ji-wan, impegnati nella missione di salvare la vita di una ragazza rapita, Su-na, è stata rapita da Su-na, da un dottore malvagio, Gi-su, ossessionato dal fatto di voler riportare in vita la sua figlia scomparsa nel dramma dell'apocalisse.

C'era una volta in America, il grande classico su Netflix

Il grande classico di Sergio Leone: negli anni '20, Noodles insieme ai suoi amici era il gangster più famoso degli Stati Uniti. Decenni dopo, lo stesso Noodles, invecchiato e piegato dalla vita, torna a Manhattan per fare i conti con il proprio passato. Con Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern.