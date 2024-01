Chi è Kevin Olguin Sepulveda, la vera storia di “Baby Bandito” che ha ispirato la serie Netflix La storia del bandito 22enne che nel 2014 fu protagonista del colpo del secolo: l’assalto a un portavalori che conteneva 11 milioni di dollari a Santiago del Cile. Si era nascosto a Milano dopo la rapina: l’intervento di un giornalista lo salvò dalla cattura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il vero Kevin Olguin Sepulveda a Milano e il trailer della serie Netflix ispirata alla sua storia "Baby Bandito", disponibile dal 31 gennaio 2024

Lo chiamavano il Niño de oro. Perché Kevin Olguin Sepulveda, a soli 22 anni, è stato il protagonista di quello che è passato alla storia come il colpo del secolo: l'assalto a un portavalori in Cile, avvenuto nell'agosto del 2014 davanti all'aeroporto di Santiago, che aveva fruttato a lui e ai suoi complici ben undici milioni di dollari.

Protetto da una rete internazionale di contatti tra America Latina e Europa, è stato catturato a Barcellona nel 2016. Una storia di latitanza lunga due anni, che ha attraversato anche la città di Milano (e in particolare il "Barrio latino" di Via Padova) e soprattutto ha ispirato la serie Netflix Baby Bandito, in onda sulla piattaforma di streaming da oggi 31 gennaio 2024.

E oggi? Il Niño de oro ha superato i 30 anni e dopo quattro anni di carcere in Cile è recentemente tornato dietro le sbarre dopo una rapina, decisamente meno ambiziosa della prima, a un camion che trasportava sigarette.

Chi è Kevin Olguin Sepulveda, il "Baby Bandito" della serie Netflix

Kevin Jorge Terko Olguin Sepulveda nasce in Cile nel 1992. È un ragazzo mingherlino, di statura bassa. Nel 2014, a 22 anni, sembra ancora un bambino: un niño che, insieme a un commando di dieci persone, assalta un portavalori nell'aeroporto Arturo Merino Benitez di Santiago del Cile, portando via ben undici milioni di dollari.

Per i giornali è subito "il colpo del secolo", dal momento che i ladri riescono a svanire nel nulla. Ci riesce benissimo Kevin Olguin Sepulveda, che fin dai primissimi momenti si appoggia a una rete internazionali di contatti che proteggono il baby bandito ormai milionario dalla caccia delle forze dell'ordine, fornendogli alloggio e documenti falsi.

Kevin Olguin Sepulveda a Milano

La storia vera di "Baby Bandito" e la fuga dal Cile a Milano

Santiago del Cile, Parigi, Roma. Ma è a Milano che il super latitante 22enne si rifugia per lungo tempo. Qui vive la sua ragazza, nel quartiere latino di via Padova, e nelle case di ringhiera popolari del "barrio" può contare sul sostegno di amici e parenti.

Il nascondiglio milanese del baby bandito, però, dopo qualche mese inizia a non essere più un posto sicuro. I finanzieri del capoluogo lombardo sono ormai sulle sue tracce, il cerchio intorno a lui si stringe sempre più: hanno individuato la fidanzata del 22enne, rintracciata dopo essersi presentata a un Pronto soccorso pediatrico.

A far scappare Kevin Olguin Sepulveda, però, non saranno le Fiamme gialle ma un ignaro giornalista di cronaca locale. Che, dopo la notizia del terremoto in Cile, bussa alle porte dei palazzoni di Via Padova in cerca di storie da pubblicare e di parenti da intervistare: non sa che dietro una di queste porte si nasconde il ricercato numero uno del Paese, convinto che il giornalista sia in realtà un investigatore sotto copertura.

È, paradossalmente, la salvezza del giovane milionario. L'intervento provvidenziale che lo fa allontanare dalla città di Milano e, dunque, dalle mani degli investigatori che erano a tanto così dal catturarlo.

Baby Bandito su Netflix

Dove si trova oggi Kevin Olguin Sepulveda

Il baby rapinatore, dopo tanti scrupoli, viene fermato da una pattuglia della polizia in pieno giorno, all'aria aperta. Sta passeggiando per le strade di Barcellona, in Spagna: con sé ha guanti di lattice e un attrezzo da scasso. Non apre bocca, e si fa condurre docilmente alla centrale. Del suo bottino, ormai, resta ben poco. Verrà estradato nelle carceri cilene, dove sconterà quattro anni di reclusione.

Oggi, dopo quasi dieci anni dall'assalto al portavalori, il baby bandito che ha ispirato la serie Netflix si trova ancora in carcere a Santiago del Cile. Kevin Olguin Sepulveda infatti è uscito in libertà vigilata nel 2020 e, dopo solo un anno, ha commesso un'altra rapina a Quinta Normal, nella regione di Santiago, ai danni di un camion che stava trasportando sigarette. Niente a che vedere con il "colpo del secolo".