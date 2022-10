Grey’s Anatomy 19 arriva in Italia, quando escono i nuovi episodi su Disney+ Grey’s Anatomy arriva in Italia con la sua 19esima stagione su Disney +, a partire dal 2 novembre. Nuovi personaggi entreranno nel cast del medical drama più seguito di sempre.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva su Disney+ la diciannovesima stagione di Grey's Anatomy, il medical drama ideato da Shonda Rhimes che ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo e che è tra i prodotti seriali più longevi di sempre. Oltre a Meredith Grey, storica protagonista dello show, non mancheranno altre new entry che andranno ad arricchire la trama dei vari episodi di questa nuova stagione, che per molti potrebbe anche essere l'ultima.

Nuova stagione e nuovi personaggi

Come per le precedenti 18 stagioni, anche la 19esima trova spazio sulla piattaforma Disney +, dove sarà possibile vederla in Italia dal 2 novembre, a distanza di sei mesi dal finale della diciottesima e nel cast si sono aggiungti cinque nuovi specializzandi che andranno a riempire le corsie del Grey Sloan Memorial Hospital: Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis saranno i nuovi volti con cui gli spettatori dovranno fare amicizia e che avranno un ruolo piuttosto centrale in questa nuova stagione della serie. Tra intrighi, difficoltà e sfide professionali da affrontare, ma anche sentimentali e personali, i personaggi di Grey's Anatomy sono riusciti a creare una fitta rete di sostengo e supporto per affrontare anche i momenti più duri della vita di ognuno di loro.

I nuovi specializzandi di Grey’s Anatomy

Meredith Grey sarà meno presente

In questa stagione la figura di Meredith Grey, però, sarà decisamente ridimensionata. Dopo le voci di un possibile abbandono della serie da parte di Ellen Pompeo, quest'ultima ha rassicurato i fan dicendo che ci sarà nei nuovi episodi, ma in un numero ristretto rispetto a prima, una scelta che ha potuto prendere anche in quanto produttrice esecutiva dello show, dopo ormai anni nel ruolo che, in fin dei conti, le ha dato anche notorietà. L'attrice ha però espresso il desiderio di cimentarsi in nuove opportunità lavorative e di appendere quanto prima il camice al chiodo, assicurando che anche senza di lei Grey's Anatomy continuerà ad avere successo.