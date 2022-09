Ellen Pompeo: “Grey’s Anatomy andrà bene anche senza di me” Ellen Pompeo sta gradualmente lasciando il ruolo di Meredith nel medical drama più famoso di sempre: Grey’s Anatomy. L’attrice, infatti, ha scelto di partecipare solo ad 8 episodi della nuova stagione.

A cura di Ilaria Costabile

Arrivato alla sua 18esima stagione, Grey's Anatomy dovrà subire un nuovo e importante cambiamento. Si tratta della scelta di Ellen Pompeo, protagonista e anche produttrice esecutiva della serie, che ha deciso di comparire in soli otto episodi della nuova stagione del medical drama più amato di sempre.

Il lento addio di Meredith Grey

Una scelta che potrebbe stupire chi da anni segue la serie, identificandola con la figura di Meredith Grey, ma in realtà l'attrice aveva già avanzato da tempo l'ipotesi di potersi staccare pian piano da un ruolo diventato nel tempo fin troppo ingombrante. Ed è così che Ellen Pompeo ha deciso di diradare le sue apparizioni e alle perplessità sull'andamento della serie senza il suo personaggio, ha dichiarato: "Grey's Anatomy andrà bene senza di me". Le storie, in effetti, sono ormai collaudate e anche il pubblico pare aver apprezzato l'ingresso di nuovi protagonisti e il ritorno di vecchie glorie dello show. Intanto, l'attrice tranquillizza i fan dicendo che, in fin dei conti, non lascerà mai in via definitiva la serie:

Farò sempre parte di questa serie, essendone la produttrice esecutiva. Ho trascorso due decenni della mia carriera in Grey's Anatomy: è il mio cuore e la mia anima, e non andrò mai via veramente fino a quando andrà in onda.

Nuovi progetti per Ellen Pompeo

Intanto, dopo anni indossando un camice bianco, Ellen Pompeo si è data una nuova opportunità e ha accettato il ruolo da protagonista in Orphan, una nuova miniserie che debutterà su Hulu. Si racconta la storia di una coppia che pensa di aver adottato una bambina di 8 anni, ma in realtà si tratta di una donna affetta da una rarissima forma di nanismo, a questo proposito l'attrice commenta: