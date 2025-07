video suggerito

Pupo e il Grande Fratello: "Feci l'opinionista senza vederne un secondo, un autore prendeva appunti per me" Pupo rivela di aver fatto l'opinionista al Grande Fratello (per due edizioni, tra il 2020 e il 2021) senza mai guardare quanto accadeva nella Casa, né in diretta né tramite i video pubblicati sui social: "Non ne vidi nemmeno un secondo, prendeva appunti un autore".

A cura di Stefania Rocco

Pupo ha raccontato un retroscena sorprendente sulla sua esperienza televisiva da opinionista del Grande Fratello. Il cantante, voluto dal conduttore Alfonso Signorini per affiancare prima Wanda Nara e poi Antonella Elia, rivela in un'intervista a Repubblica di non aver dedicato al reality nemmeno un istante di attenzione, se non durante le dirette: “Tempo fa la tv la guardavo poco, ora per nulla. Ho fatto il commentatore del Grande Fratello senza vederne un secondo, prendeva appunti un autore. Lo schermo è acceso fisso sul 54, Rai Storia. Voglio la cultura che non ho mai avuto”.

A conferma di questo nuovo slancio intellettuale, il cantautore ha raccontato di essere tornato sui banchi di scuola da privatista: ha ottenuto la promozione in quinta al liceo scientifico e si prepara alla maturità nel 2026. “Poi mi iscriverò a Scienze della comunicazione”, ha aggiunto.

Pupo opinionista del GF nel 2020 e nel 2021 con Wanda Nara e Antonella Elia

Pupo ha ricoperto il ruolo di opinionista del Grande Fratello VIP per due edizioni consecutive, nel 2020 e nel 2021, accanto a Wanda Nara prima e Antonella Elia poi, sempre sotto la conduzione di Alfonso Signorini. Due edizioni dalle quali oggi l’artista prende le distanze, ammettendo di non aver mai seguito davvero il programma che era stato chiamato a commentare.

Quanto guadagnò Pupo da opinionista al GF

Anche se Pupo non ha mai confermato cifre ufficiali, all’epoca si vociferava che il compenso per ciascuna edizione del Gf Vip si aggirasse tra i 150.000 e i 200.000 euro. Un cachet significativo, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni che svelano una partecipazione quasi "indiretta".

Era stato lo stesso Alfonso Signorini, qualche anno fa, a commentare con amarezza alcune uscite pubbliche di Pupo sull’esperienza al reality: “È stata una doccia fredda. Con lui ho sempre avuto un buon rapporto e sentirmi dire certe cose mi ha freddato. Lui è libero di esprimere le sue opinioni, ma la mancanza di gratitudine non mi è piaciuta. Ha detto che c’era la pandemia, ma quando ha accettato non era ancora iniziata. Poi ci siamo trasferiti a Milano, io e lui. E poi, se un programma ti fa così schifo come hai dichiarato, non rinnovi il contratto per la seconda volta. Caro Pupo, sputare nel piatto in cui hai mangiato — e anche abbondantemente, visto quanto sei stato pagato — non è stato elegante”.