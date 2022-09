I nuovi episodi di MeteoHeroes con Facchinetti e Giuliacci: il meglio di ottobre dei canali kids Tutti i cartoni animati più amati tornano con nuovi episodi sui canali kids di Warner Bros. Discovery, Cartoon Network, Boomerang, Boing e Cartoonito.

Dai nuovi episodi di MeteoHeroes, con le voci di Francesco Facchinetti e Andrea Giuliacci, ai nuovi episodi di Zouk e Teen Titans Go. Tutti i cartoni animati più amati tornano con nuovi episodi sui canali kids di Warner Bros. Discovery, Cartoon Network, Boomerang, Boing e Cartoonito.

I nuovi episodi dei MeteoHeroes

Dal 17 ottobre, dal lunedì al giovedì, alle 19.45 approdano su Cartoonito (canale 46 del DTT) i nuovi episodi in Prima TV assoluta della serie attenta all'ambiente. I MeteoHeroes (sigla di Francesco Facchinetti) proseguono le loro missioni di salvataggio per cercare di salvare la flora e la fauna terrestre. Insieme ai protagonisti Pluvia, Ventum, Thermo, Nix, Fulmen e Nebula ci sarà anche la versione animata del meteorologo Andrea Giuliacci.

Tutte le novità

Su Boing, al canale 40 del digitale terrestre, tornano anche i nuovi episodi in prima free di Teen Titans Go! e de Gli Acchiappamostri. Su Cartoon Network, c'è la programmazione speciale di Halloween con Scooby-Doo e su Boomerang (609 di Sky) i nuovi episodi di Mighty Express.

Leggi anche Mina Settembre 2, su Rai Uno il promo della seconda stagione con Serena Rossi e Maurisa Laurito

Harry Potter: Il torneo delle case di Hogwarts su Cartoon Newtork

Una grande novità dal 3 ottobre, tutti i lunedì, alle 20.10: Harry Potter: il torneo delle case di Hogwarts. Si tratta di un quiz show in quattro puntate, in cui i fan metteranno alla prova la loro conoscenza di Harry Potter per conquistare il titolo di campioni della House Cup. Il quiz, ad eliminazione diretta, è condotto da Helen Mirren che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses e sarà impreziosito da magici cameo degli ex studenti di Harry Potter Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood, oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno. Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses è prodotto da Warner Bros. Unscripted Television, in associazione con Warner Horizon e Robin Ashbrook e Yasmin Shackleton di theoldschool.