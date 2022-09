Pinocchio and Friends, ecco i nuovi episodi di nuovo in tv I nuovi episodi della serie animata che riporta la favola di Pinocchio nel mondo contemporaneo riparte su Rai YoYo. .

Da mercoledì 14 settembre, in concomitanza con il ritorno nelle scuole, riprendono su Rai YoYo le nuove avventure di Pinocchio and Friends. I nuovi episodi del cartone animato che fa rivivere il mito del classico di Collodi, grande successo animato delle ultime stagioni firmato Iginio Straffi e Rainbow, in collaborazione con Rai Ragazzi, tornano a partire dalle ore 19.10 e in replica il giorno successivo alle ore 14.05. Il pubblico italiano e internazionale ha molto apprezzato questa nuova serie che ha ambientato nel mondo contemporaneo la favola di Carlo Collodi.

Le storie spensierate e avventurose di Pinocchio e Freeda

Pinocchio and Friends punta a incoraggiare i bambini e le bambine a seguire i propri sogni attraverso racconti originali, storie avventure, spensierate, ricche di colpi di scena. Pinocchio e Freeda, sempre guidati dal Grillo Parlante, che ha ricevuto l'incarico dalla Fata Turchina di tenerli d'occhio, sono pronti ancora una volta a una stagione ricca di emozioni. In concomintanza con i nuovi episodi arriva la collezione di figurine edite dalla Tridimensional, casa editrice de Gruppo Rainbow: la collezione è composta da 192 figurine, con le speciali fustellate e olografiche. Nello starter pack si troverà l’album e 15 figurine. E in regalo insieme al prossimo numero della rivista ufficiale in edicola dal 25 settembre, l’album e 5 figurine.

L'anteprima a Giffoni

Pinocchio and Friends, così come tutti gli altri grandi titoli Rainbow (Winx e Summer e Todd), hanno avuto grande accoglienza durante l'ultimo festival di Giffoni. Ci sono stati speciali tutti dedicati ai giovanissimi spettatori che hanno saputo trarne grande positività e intrattenimento da questo momento. L'appuntamento per genitori e piccini è dunque a partire dal 14 settembre su Rai Y0Y0, l'unico canale per bambini Rai (e della tv lineare) che non ha alcuna pubblicità tra un cartone animato e l'altro.