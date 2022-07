Pinocchio, Summer e Todd, i 18 anni delle Winx: i cartoni animati italiani sfilano a Giffoni L’imperdibile party per i 18 anni delle Wink e i nuovi episodi di Summer e Todd e Pinocchio and Friends, presto su Rai Yoyo, tra gli eventi a Giffoni.

Tutto pronto per la 52esima edizione del Giffoni Film Festival, dal 21 al 30 luglio: il programma e gli ospiti sono stati annunciati, tra questi anche gli appuntamenti con i cartoni animati Rainbow, i più amati dai bambini. Sfilano le due nuove produzioni animate di Iginio Straffi: Summer & Todd l'allegra fattoria e Pinocchio and Friends, seguite da Winx Club, il grande classico della produzione. Ecco quando.

Summer & Todd e Pinocchio: gli episodi inediti

‘Summer & Todd L’allegra fattoria’, in onda tutti i giorni su Rai Yoyo, ha poco meno di un anno di vita ma ha già conquistato i bambini italiani. A Giffoni saranno lanciati tre episodi inediti della nuova stagione della serie animata, intervallata da attività corali. Si tratta di un evento dedicato per i piccoli Giffoners della categoria Elements+3 e si terrà il 26 luglio a partire dalle 18:30 la Sala Lumière. Nella stessa sala e nello stesso giorno, ma alle 12.30 e alle 16.30, saranno proiettati due nuovi episodi di Pinocchio and Friends in un evento dedicato per i Giffoners della Categoria Elements+6. Sarà proiettato anche "Una giornata con Pinocchio”, uno speciale backstage che porterà i piccoli spettatori a scoprire i tanti momenti divertenti di Pinocchio insieme al suo creatore e al team che lo ha portato alla ribalta in TV.

Il ritorno delle Winx

Grande attesa inoltre per il ritorno delle Winx. Nel 18esimo anniversario di Winx Club si celebrano le fate con una proiezione dei momenti più importante della prima stagione, in una versione completamente restaurata. La visione è riservata ai fan dai 16 anni in su. Dalle ore 21 nel Giardino degli Aranci, c'è il party “2004: Back to Alfea”: la notte delle Winx si illuminerà per loro, tra musica e magia, sorprese e ricordi. Ora che sono diventate maggiorenni, le Winx hanno proprio bisogno di festeggiare insieme ai loro fan.