Le cause della morte di Tyler Sanders: il cadavere dell’attore di 18 anni trovato nel suo appartamento Tyler Sanders, attore di Fear the walking dead e 9-1-1: Lone star, è stato trovato morto nel suo appartamento lo scorso 16 giugno. In queste ore, emergono nuovi dettagli sulle circostanze del decesso.

A cura di Daniela Seclì

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Tyler Sanders. L'attore di Fear the walking dead e 9-1-1: Lone star è stato trovato morto nel suo appartamento a Los Angeles, lo scorso 16 giugno. Aveva 18 anni. Con il passare delle settimane, il quadro si sta facendo più definito. TMZ ha provato a fare chiarezza sulle cause della morte. Ecco cosa è emerso.

Le cause della morte di Tyler Sanders: sospetta overdose

Fonti vicine agli investigatori, hanno fatto sapere a TMZ che la morte di Tyler Sanders al momento è trattata come "sospetta overdose". L'attore diciottenne assumeva droghe. Inoltre, nella stanza in cui è stato trovato il suo corpo senza vita, c'era una cannuccia di plastica e anche della polvere bianca, che verrà esaminata. Il tabloid americano ha riportato le confidenze di chi ha partecipato all'elogio funebre: "Il padre di Tyler, David Sanders, ha comunicato ai presenti che la morte di Tyler sembrerebbe essere stata causata da un'overdose di droga".

La depressione e la telefonata ai soccorsi: gli ultimi istanti di vita dell'attore

Intanto, appare più chiaro quanto accaduto nei minuti che hanno preceduto il ritrovamento del cadavere. Gli amici di Tyler Sanders hanno trascorso una serata fuori con lui. Il giorno seguente, tuttavia, non sono riusciti a mettersi in contatto con l'attore. Hanno allertato la polizia e hanno chiesto agli agenti di fare un controllo nell'appartamento di Sanders. Così, è stato ritrovato il cadavere del diciottenne. Secondo quanto riporta TMZ, inoltre, Tyler Sanders stava attraversando un momento molto doloroso. Il padre, al funerale, avrebbe confidato durante l'elogio funebre che suo figlio non riusciva più a provare felicità. Tyler sarebbe piombato nella morsa della depressione nello stesso periodo in cui è entrato nel cast della serie televisiva "9-1-1". Secondo TMZ, per fare piena chiarezza sulle cause della sua morte "occorrerà attendere dai 4 ai 6 mesi, quando il medico legale avrà a disposizione i risultati dell'esame tossicologico".