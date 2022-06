È morto l’attore Tyler Sanders, aveva 18 anni: “La chiamata ai soccorsi e il ritrovamento del corpo” Recitava da quando aveva 10 anni. Aveva preso parte a serie tv di successo come “Fear the Walking Dead”, la serie di Prime Video “Just Add Magic: Mystery City”, “9-1-1: Lone Star” e tante altre.

A cura di Daniela Seclì

L'attore Tyler Sanders è morto all'età di 18 anni. Era noto per avere preso parte a numerose serie televisive di successo come "Fear the Walking Dead", la serie di Prime Video “Just Add Magic: Mystery City", "9-1-1: Lone Star" e tante altre. Si indaga sulle cause della morte.

L'autopsia chiarirà la causa della morte

Tyler Sanders è morto giovedì 16 giugno, nella sua abitazione a Los Angeles. Il portavoce dell'attore diciottenne, Pedro Tapia, ha fatto sapere a TMZ che al momento non è ancora stata chiarita la causa della morte. Nei prossimi giorni, verrà eseguita l'autopsia per stabilire cosa abbia causato l'improvviso decesso. Tapia ha aggiunto:

"Tyler Sanders verrà sempre ricordato come un bravo ragazzo che veniva da una famiglia perbene. Era un attore di talento con un futuro brillante. Chiediamo che la privacy dei suoi cari venga rispettata in questo momento".

Trovato senza vita, era da solo in casa

Tyler Sanders aveva iniziato a coltivare la passione per la recitazione sin da bambino. Aveva cominciato a recitare a soli dieci anni e aveva anche ricevuto una nomination agli Emmy per il ruolo di Leo nella serie di Amazon Prime "Just Add Magic: Mystery City". Una fonte vicina alle forze dell'ordine, raggiunta da TMZ, ha fatto sapere quanto sarebbe accaduto negli istanti prima di ritrovare il giovane attore senza vita. Giovedì 16 giugno avrebbero ricevuto una telefonata che chiedeva soccorso per un uomo che sembrava non respirare. Quando sono arrivati all'abitazione di Tyler Sanders, il diciottenne era già deceduto. Non c'era nessuno con lui in casa: "Al momento, non ci sono segni che lascino pensare a un delitto o a una morte in circostanze sospette". Occorrerà attendere il risultato dell'autopsia per fare piena chiarezza sulla tragedia. Intanto, sul profilo Instagram dell'attore – il cui ultimo post risale a 7 giorni fa – si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la famiglia.