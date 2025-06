video suggerito

Marion Cotillard e Guillaume Canet non stanno più insieme, la coppia d'oro di Francia si separa dopo 18 anni Marion Cotillard e Guillaume Canet si sono lasciati. La coppia più glamour di Francia ha comunicato con una nota la loro separazione avvenuta "di comune accordo", dopo 18 anni insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Marion Cotillard e Guillaume Canet, tra gli attori più amati del cinema francese, nonché marito e moglie, hanno annunciato la loro separazione. I due, infatti, in un comunicato hanno dichiarato di essere arrivati a questa decisione "di comune accordo" dopo aver condiviso quasi vent'anni della loro vita insieme.

La nota diffusa dalla coppia per evitare il gossip

In un comunicato, diramato dall'agenzia France Presse, i due divi francesi hanno dichiarato di aver deciso di porre fine al loro matrimonio: ‘‘Dopo 18 anni di cita comune, Marion Cotillard e Guillaume Canet hanno deciso di separarsi di comune accordo" e, ancora, si legge: "genitori di due bambini, annunciano qui la loro decisione per evitare voci, gossip e interpretazioni azzardate", per concludere poi una chiosa: "chiedono che la loro privacy e quella dei loro figli sia rispettata". La precisazione lascia intendere che i due abbiano scelto una comunicazione ufficiale per evitare che il loro privato possa essere inghiottito dalla macchina della cronaca rosa, su possibili ricostruzioni che avrebbero portato i due a lasciarsi, dopo anni insieme.

La storia d'amore e il lavoro insieme

L'attrice, oggi 49enne e il regista 52enne, si sono conosciuti sul set del film Amami se hai coraggio del 2003, dove lui era in veste d'attore. La storia d'amore, però, è iniziata ben quattro anni dopo il loro primo incontro, ovvero nel 2007. Negli anni, nonostante la relazione sentimentale, hanno continuato a lavorare insieme, sia avendo ruoli da co-protagonisti, sia con lui alla regia e lei interprete. Li ricordiamo insieme in L'ultimo volo del 2009, poi lui ha diretto la moglie in Piccole bugie tra amici, Rock’n Roll, Nous finirons ensemble, Asterix & Obelix – L’impero di mezzo e infine nel film Karma, che uscirà nel 2026. Dal loro amore sono nati due figli Marcel nel 2011 e Louise nel 2017.