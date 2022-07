Margot Robbie torna alle origini, reciterà nella soap opera che l’ha lanciata a 18 anni L’attrice di Tonya e Justice League tornerà a recitare nel finale della soap opera australiana “Neighbours” dove aveva iniziato la sua carriera, che chiude dopo quasi 40 anni. Nell’episodio finale anche Natalie Imbruglia e Holly Valance.

A cura di Andrea Parrella

Le origini non si dimenticano e lo sa bene Margot Robbie, che a dispetto della sua fama internazionale e della caratura dei film ai quali ha preso parte negli ultimi anni, tornerà a recitare nella soap opera australiana che l'ha di fatto lanciata quando aveva soli 18 anni.

Margot Robbie torna alle origini

L'attrice di The Wolf of Wall Street, Tonya e Justice League, comparirà nel finale di Neighbours, la soap opera che proprio la prossima settimana chiuderà dopo oltre 30 anni di messa in onda. Margot Robbie aveva esordito nella soap, che è per altro quella da cui è nata successivamente l'idea dell0italiana Un Posto al Sole, prestando il volto all'adolescente Donna Freedman. Inizialmente scelta solo per alcune puntate, Robbie era stata successivamente scritturata per una presenza fissa nel cast, di cui ha fatto parte dal 2008 al 2011.

Anche Natalie Imbruglia e Holly Valance ritornano per il finale

Ebbene, come riportano fonti internazionali, tra le quali il Guardian, l'attrice ha filmato il suo cameo a Los Angeles, accettando dunque di far parte dell'episodio finale, così come accadrà per Natalie Imbruglia e Holly Valance, anche loro vecchie glorie dello show, che parteciperanno con un cameo all'ultima episodio dello show realizzato a Londra.

La chiusura di Neighbours dopo 37 anni

Neighbours va in onda da oltre 37 anni ed è certamente uno degli show più popolari e amati in Australia. All'inizio di quest'anno, in particolare a marzo, la casa di produzione Fremantle aveva annunciato la chiusura dello show dopo aver fallito nel tentativo di assicurare alla soap opera un'emittente in Gran Bretagna disposta a trasmetterla. Channel 5, infatti, aveva deciso di non rinnovare il contratto, determinando di fatto la chiusura di un titolo noto in tutto il mondo, che ha ispirato diversi adattamenti, tra cui proprio il popolarissimo Un Posto al Sole, in onda in Italia dal 1996.