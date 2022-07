Gessica Notaro torna a nuotare con i delfini: “Loro non avvertono il mio cambiamento” Gessica Notaro torna dopo 12 anni al parco acquatico di Oltremare, dove lavorava come addestratrice di delfini. Ed è qui che racconta la sua storia e il suo amore per questo lavoro, lasciano tempo fa.

A cura di Ilaria Costabile

Gessica Notaro torna in quella che per anni è stata la sua casa, almeno dal punto di vista lavorativo, ovvero l'Oltremare di Riccione dove dodici anni fa era una delle addestratrici dei delfini del noto parco acquatico. Dopo la tragica aggressione con l'acido del 2017, a seguito della quale ha dovuto affrontare prove difficili, attraversare dolori e sofferenze fisiche e psicologiche, è tornata in uno dei suoi posti del cuore, fonte da sempre di estrema felicità.

L'emozione di Gessica Notaro

"Oggi sono più emozionata di quando sono salita sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo" ha dichiarato la 32enne che indossando nuovamente la muta non ha esitato un attimo per gettarsi in acqua per accompagnare i delfini in una danza che, ancora oggi, è uno degli spettacoli che più appassiona il pubblico dell'Oltremare di Riccione. Un'occasione quella vissuta sabato 2 luglio 2022, non solo per riprendere familiarità con un lavoro che ha sempre amato, ma anche per raccontare la sua storia e il suo legame con gli animali, ringraziando anche i colleghi del parco acquatico: "Se sono diventata quello che sono oggi è anche merito di queste persone, con le quali ho trascorso diversi anni della mia vita".

Gessica Notaro racconta la sua esperienza

Gessica Notaro, quindi, racconta i cambiamenti di questi anni, soprattutto dal punto di vista fisico, dovuti alle varie operazioni seguite all'aggressione con l'acido, sottolineando come nel mondo animale non esistano pregiudizi, concetto che dovrebbe far proprio anche l'uomo: