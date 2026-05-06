Claudia Gerini gioca con la politica: “Mi sarebbe piaciuto farla” e a Meloni diede “otto”

Claudia Gerini torna in un ruolo da politica per la terza volta e ammette: “Mi viene bene, mi sarebbe piaciuto”. Due anni fa, a Giorgia Meloni diede un “otto”: “Si sta impegnando”.

Claudia Gerini e la politica sembrano toccarsi sempre. Almeno nel mondo del cinema. È una delle protagoniste del nuovo film di Giampaolo Morelli, L'amore sta bene su tutto, nel ruolo di una ministra. È la terza volta che ricopre un ruolo simile. Era stata già una sindaca in "Lasciarsi un giorno a Roma" e in "Diverso da chi?" era attiva in politica. "È un ruolo che mi riesce bene", confessa al Corriere.

La politica solo al cinema: "Magari avrei potuto farlo"

"In una vita parallela magari avrei potuto farlo: amo difendere i diritti, fa parte del mio carattere", spiega a Chiara Maffioletti. E parla di "educazione emotiva":

Introdurrei nelle scuole l’educazione emotiva e sessuale, direi dalla quarta elementare in poi. E anche l’educazione civica, per promuovere l’idea che se tutti rispettano le regole, tutti ne giovano. Il Ministero dell’Istruzione dovrebbe essere quello con più portafoglio, per trasformare le scuole in hub anche pomeridiani, con corsi gratuiti che aiutino ragazzi e famiglie.

E sulle differenze di genere nel mondo del cinema:

Di conquiste ne sono state fatte molte rispetto a quando le registe erano solo Wertmüller e Cavani, ma come in tanti ambiti c’è ancora tanto da fare. I registi e i produttori uomini sono la maggioranza e sono troppo poche le storie raccontate dal punto di vista femminile. Le donne, ovunque, hanno una marcia in più e una possibilità in meno.

La simpatia per Giorgia Meloni

E sempre a proposito di politica, Claudia Gerini aveva confessato la sua simpatia per Giorgia Meloni. Nel puntuale Un giorno da pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, aveva dato un voto alla presidente del Consiglio, in occasione del primo anno di Governo:

Che voto darei al primo anno di governo? All'esecutivo do un sei e mezzo, alla premier un po' di più, ci sono alcune cose che non condivido e altre meno ma in generale le do la sufficienza. Anche sette e mezzo oppure otto, si sta impegnando e sta portando avanti tante cose, si è trovata una situazione pesante da gestire.

Di anni ne sono passati quasi quattro, chissà adesso che voto le darebbe.