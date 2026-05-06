Megan Gale torna in Italia per uno spot pubblicitario: oltre vent’anni fa la campagna Omnitel la rese un’icona

Era il 1999 quando sulla tv italiana apparve per la prima volta Megan Gale. Un'apparizione in senso letterale quella della modella australiana, il cui corpo statuario e gli occhi blu limpidissimi inchiodarono gli italiani davanti alla televisione. Si trattava di uno spot pubblicitario, quello di un noto marchio di telefonia mobile, all'epoca Omnitel, che entrò di diritto negli annali delle pubblicità più iconiche del piccolo schermo. A distanza di ventotto anni da quel momento, sebbene ci siano state anche altre réclame di cui è stata protagonista, vedere Gale volto di un brand che fa concorrenza a quello che l'aveva resa famosa, è quanto meno da considerarsi una geniale mossa di marketing.

Megan Gale torna in Italia con uno spot di telefonia

Se non altro, non per le nuove generazioni che probabilmente non la ricorderanno, ma per chi sul finire degli Anni Novanta l'ha vista avanzare con passo spedito guardando dritto in camera, il ritorno di Megan Gale sul piccolo schermo in uno spot pubblicitario realizzato per un brand di comunicazione come Iliad, rappresenta non solo un ritorno al passato, ma anche l'affermarsi di un immaginario, una certezza per un pubblico un po' nostalgico e affezionato, che può ritrovare una certa familiarità anche in un corto pubblicitario. Ed eccola, infatti, indossare un abito rosso, che richiami il brand, con un fare meno sensuale di vent'anni fa, ma più volitivo che sottolinei, ovviamente, una bellezza che negli anni è rimasta intatta. La scelta non solo è vincente dal punto di vista del marketing, ma sottolinea come in un mondo che è volto ad un cambiamento continuo, tornare alla concretezza e a qualcosa di più concreto, non è mai un errore.

Megan Gale nello spot Omnitel del 1999

Da modella ad attrice, la carriera di Megan Gale

Modella e anche attrice, classe 1975, Megan Gale ha compiuto 50 anni lo scorso agosto. La sua carriera è iniziata prestissimo, ad appena vent'anni, quando vinse un concorso per modelle, che la portò a calcare le passerelle di stilisti famosi come Gianfranco Ferré, Gai Mattiolo e comparire sulle copertine delle più celebri riviste di moda. Dalla moda alla recitazione il passaggio non è stato poi così complicato. In Italia, infatti, fu chiamata in Natale 2000 di Vanzina, dove interpretava sé stessa, ma anche in Body Guards di Neri Parenti. Ovviamente la sua carriera la porta, principalmente, in America dove recita al fianco di Russel Crowe, è stata anche in film notissimi come Mad Max:Fury Road. Gale ha avuto due figli, River e Rosie, dal matrimonio con l'ex calciatore australiano Shaun Hampson.