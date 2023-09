Claudia Gerini: “Giorgia Meloni si sta impegnando, porta avanti tante cose, le do un otto” Claudia Gerini, intervistata a Un giorno da pecora, commenta l’attuale governo ad un anno di distanza dall’insediamento. L’attrice sostiene l’operato di Giorgia Meloni: “Si è trovata a gestire una situazione pesante”.

A cura di Ilaria Costabile

Intervistata su Rai Radio 1, nel programma Un giorno da Pecora, Claudia Gerini oltre a parlare della nuova stagione di "Vita da Carlo" su Paramount +, dove è protagonista insieme a Carlo Verdone, si è espressa anche in merito all'attuale panorama politico italiano.

Il giudizio sull'attuale governo

Chi segue il programma condotto da Giorgio Lauro, sa perfettamente che i toni delle interviste sono piuttosto sarcastici, talvolta provocatori e quando l'argomento messo al centro del tavolo è la politica, non mancano considerazioni di ogni genere, spesso anche inattese da parte dei personaggi chiamati ad intervenire. L'attrice, però, senza esitazione parla apertamente dello scenario politico italiano, ad un anno dalle elezioni vinte da Giorgia Meloni e sul suo conto dichiara:

Che voto darei al primo anno di governo? All'esecutivo do un sei e mezzo, alla premier un po' di più, ci sono alcune cose che non condivido e altre meno ma in generale le do la sufficienza. Anche sette e mezzo oppure otto, si sta impegnando e sta portando avanti tante cose, si è trovata una situazione pesante da gestire.

Sulla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, invece, ha un'opinione leggermente diversa: "Una sufficienza un po' più stiracchiata, un sei o un sei meno. Lei fa un'opposizione vivace ma la vedo un po' sola, deve mettere su una squadra". In fin dei conti, però, parole positive che non entrano in maniera approfondita nelle tematiche affrontate dal governo, ma danno una panoramica di quello che è stato l'operato delle principali figure politiche del momento.

Dalla politica all'amore

Dalla politica si passa ad un altro campo minato, quello dei sentimenti. L'attrice ha raccontato durante la trasmissione, di aver trovato una persona che le fa battere il cuore, una relazione iniziata da poco, ma che sembra già regalarle non poche soddisfazioni: "Sono innamorata e sto vivendo una bellissima relazione anche se stiamo insieme da pochi mesi, circa tre".