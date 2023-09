Fiorello e la stoccata a Giambruno: “L’opposizione di Giorgia Meloni non è il PD, ma suo marito” Fiorello con tanto di inconfondibile sarcasmo interviene sulla questione Giambruno all’indomani del caso mediatico scatenato dalle parole del giornalista. “Quando nel mondo un Giambruno parla, da qualche parte c’è una Meloni che dice ‘E che cavolo’. Io me la immagino così, mentre dice ‘Che ha detto oggi?’”.

A cura di Giulia Turco

Fiorello è in attesa di riprendere la conduzione per il secondo anno consecutivo di Viva Rai 2, il format mattutino che da quest’anno traslocherà al Foro Italico. Intanto, ospite al Festival della Comunicazione di Camogli in uno spazio organizzato da Aldo Grasso, il conduttore apre alla possibilità di un nuovo programma in prima serata, commenta l’ipotesi Gerry Scotti a Sanremo e si lascia andare a commenti sui temi caldi di attualità.

L’ironia di Fiorello su Giambruno e Giorgia Meloni

Il caso delle esternazioni di Andrea Giambruno sui recenti casi di stupro hanno fatto discutere per giorni. Le sue parole, durante la conduzione del programma da lui condotto su Rete 4 hanno smosso l’opinione pubblica e le parti politiche, costringendo la stessa Giorgia Meloni, premier e compagna di Giambruno, ad intervenire pubblicamente sul caso. Fiorello la tocca piano, o meglio lo fa con il suo inconfondibile sarcasmo e, senza passare per il merito delle argomentazioni, gioca sul rapporto di Giambruno e Meloni, immaginando la reazione di quest’ultima all’indomani del caso mediatico. “L’opposizione della Meloni è il Pd? No, è suo marito”, scherza Fiorello con Aldo Grasso. “Quando nel mondo un Giambruno parla, da qualche parte c’è una Meloni che dice ‘E che cavolo’. Io me la immagino così, mentre dice ‘Che ha detto oggi?’”, è la stoccata ironica del conduttore, mentre il critico televisivo si lascia andare alle risate.

Fiorello apre al ritorno di un varietà

Sul fronte dei progetti professionali, Fiorello torna a parlare della possibilità di un ritorno in prima serata. “Sto pensando ad un nuovo varietà in prima serata, ma con tempi diversi dai soliti”, racconta il conduttore. Che l’idea fosse nell’aria era chiaro da tempo e il successo della serata di Techetechetè Show lo ha dimostrato. “Non di sabato e della durata di massimo un’ora e venti”, specifica per lo showman. Insomma, un ritorno alla tradizione, ma nel segno della novità. I tempi di Stasera Pago io (andato in onda su Rai 1 dal 2001 al 2004) sono ormai lontani e le modalità di frazione del prodotto televisivo sono cambiate.

L'ipotesi Gerry Scotti a Sanremo

Infine, Fiorello ha risposto alla curiosità dei suoi interlocutori, sulla possibilità che il prossimo Sanremo possa vedere sul palco Gerry Scotti per la prima volta. “Se Gerry Scotti affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo? Io ci sarò per una sera soltanto, ma sarei contentissimo di vedere insieme Scotti e Amadeus”, ha ammesso il conduttore, ricordando i tempi dei loro esordi comuni alla radio. “Veniamo da radio Dj tutti e tre. Gerry in verità l’ho incontrato sulle scale della redazione, io entravo e lui usciva per andare a Mediaset”.