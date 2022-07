Finn Wolfhard, star di Stranger Things, diventa regista a 20 anni: dirigerà Hell of a Summer Dopo il successo ottenuto con Stringer Things, Finn Wolfhard sarà co-regista e co-protagonista dell’horror Hell of a Summer. L’attore non aveva mai nascosto il desiderio di passare alla regia.

A cura di Stefania Rocco

Dopo il successo ottenuto con Stringer Things, l’attore e musicista canadese Flinn Wolfhard debutterà come co-regista e co-protagonista dell’horror Hell of a Summer insieme a Billy Bryk. Si tratta, secondo quanto riporta Deadline, di una “commedia horror contemporanea” della quale la star della famosa serie tv trasmessa da Netflix sarà co-regista, co-protagonista e co-sceneggiatore. Per il momento restano misteriosi i dettagli della trama.

Wolfhard (che interpreta Mike Wheeler in Stringer Things) e Bryk hanno già collaborato in Ghostbusters: Legacy e torneranno a lavorare insieme sul set. Con loro anche Fred Hechinger, protagonista di The White Lotus. A firmare la produzione sarà 30West. Le riprese cominceranno alla fine di luglio in Ontario, Canada.

Finn Wolfhard: “Volevo essere un regista, per questo ho cominciato a recitare”

Per Wolfhard, 20 anni, si tratta di un esordio importante. L’attore non ha mai nascosto di avere utilizzato la recitazione come trampolino di lancio per arrivare alla regia: “Sono così entusiasta di essere co-regista del mio primo lungometraggio. Ho la possibilità di lavorare con un cast e una troupe incredibili e lavorare con società come 30West e Aggregate è un vero sogno”. Ottenuta l’esperienza necessaria, Wolfhard è pronto al suo debutto:

Ecco perché volevo iniziare a recitare, perché volevo essere un regista e ho pensato che se avessi recitato avrei potuto fare molta esperienza sul set e imparare molto sul set divertendomi, allo stesso tempo… Sto scrivendo qualcosa ora che sto cercando di capire. È più uno schema. Sto ancora sviluppando atti e cose.

Finn Wolfhard già regista di un corto

Per Wolfhard non si tratta della prima esperienza dietro la macchina da presa. Nel 2020, l’attore canadese aveva diretto il cortometraggio Night Shifts, presentato in Canada nel 2020 al Fantasia International Film Festival.