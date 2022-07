Jamie Campbell Bower di Stranger Things: “Sono sobrio e pulito da oltre 7 anni” Jamie Campbell Bower, l’attore che interpreta Vecna in Stranger Things, ha raccontato via Twitter di essere sobrio da più di 7 anni. In passato aveva sofferto di dipendenza dall’alcool e dalla droga, diventando così grave “da finire in un ospedale psichiatrico”.

A cura di Elisabetta Murina

Jamie Campbell Power festeggia un traguardo importante della sua vita: 7 anni e mezzo di sobrietà. L'attore che interpreta Vecna in Strager Things ha raccontato via Twitter di essersi lasciato alle spalle un capitolo difficile della sua vita, iniziato più di 12 anni fa, quando soffriva di una forte dipendenza ed era stato ricoverato in ospedale per problemi mentali.

Il racconto di Jamie Campbell Bower

Con una serie di Tweet condivisi sul suo profilo, la star di Stranger Things ha voluto raccontare ai fan la gioia di essere sobrio da più di 7 anni: "Ora sono 7 anni e mezzo che sono pulito e sobrio. Ho commesso moti errori nella mia vita". Un momento di serenità che arriva dopo un periodo difficile della sua vita, iniziato quando era poco più che ventenne e aggravatosi nel corso del tempo, tanto da portarlo in ospedale: "12 anni e mezzo fa ero in una dipendenza attiva. Facevo male a me stesso e alle persone interno a me. È diventato così grave che alla fine sono finito in un ospedale psichiatrico". Ma oggi guarda con positività al presente e anche al futuro: "Ogni giorno è un'opportunità per ricominciare. Espiare gli errori e crescere. Per chiunque si svegli pensando "oh dio, non più", ti prometto che c'è un modo".

Cosa aveva dichiarato in passato sulla dipendenza dalla droga

In un'intervista rilasciata a i-D nel 2019, l'attore (in passato anche cantautore e modello) aveva raccontato come stava procedendo la sua lotta contro la dipendenza: "Sono in via di guarigione e una delle prime cose che ti insegnano quando sei in fase di guarigione è di essere onesto su ciò che provi, come senso di colpa, vergogna, paura, tristezza". Il percorso verso la guarigione è durato quasi 10 anni, ma ora per Campbell Bower, contrariamente al suo personaggio Vecna, il buio e il far male agli altri sembrano essere solo un brutto ricordo.