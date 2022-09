Il ritorno di Morgane, dal 4 ottobre la nuova stagione su Rai1 Dopo il successo della prima stagione, torna la detective geniale interpretata da Audrey Fleurot. Ecco cosa accadrà nei nuovi episodi.

A cura di Andrea Parrella

La stagione di Rai Fiction è ripartita dalle certezze degli anni scorsi, su tutte Imma Tataranni, senza dubbio tra i prodotti più amati dal pubblico in queste ultime stagioni. In attesa di novità come Sopravvissuti e Vincenzo Malinconico, a partire dal 4 ottobre un altro gradito ritorno come Morgane – Detective geniale, esperimento di importazione dall'estero riuscito della scorsa stagione.

Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) torna in prima serata con i nuovi episodi. La protagonista della serie francese, ricomincerà a mandare all'aria le certezze del comandante Adam Karadec grazie alle sue doti investigative fuori dal comune che le hanno permesso, da addetta alle pulizie in una stazione di polizia, di diventare consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille.

Cosa accadrà nella seconda stagione di Morgane

La serie ripartirà proprio da quanto sta accadendo a Karadec, messo sotto inchiesta da una commissione interna intenta a fare luce sugli incidenti avvenuti nella prima stagione. Roxane Ascher, un'ispettrice tenace e affascinante, è incaricata di valutare fra l'altro la qualità del contributo di Morgane alle forze dell'ordine. E proprio tra i due si instaurerà subito un rapporto particolare, visto l'effetto del fascino dell'ispettrice su Karadek.

Quanto alla vita di Morgane, la protagonista continua a doversi "destreggiare" tra il ritorno di Ludo, la vita domestica con i suoi tre figli, e le sue qualità prodigiose, che la costringono a stare al passo con un "cervello che funziona da solo; e io gli corro dietro".

Morgane, anticipazioni prima puntata

Di nuovo in coppia con Ludo e con due stipendi per un affitto solo, situazione di lusso per Morgane! E si presenta l'occasione di fare shopping per spendere il superfluo in leggins leopardati e altre eccentricità morganesche. E di finire, per puro caso, sul cadavere di Séverine, commessa di scarpe nel centro commerciale dove Morgane era andata a fare acquisti. È un delitto! Ma qual è il movente del delitto di questa piccola commerciante senza storia? Sarà quello che la nostra eroina e il suo gruppo cercheranno di scoprire, mentre il comandante Karadec è sottoposto a una minuziosa indagine condotta da Roxane Ascher, severa quanto affascinante ispettrice degli affari interni.