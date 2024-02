Gloria, la fiction con Sabrina Ferilli: trama, cast e puntate della serie di Rai1 Da lunedì 19 febbraio in onda alle ore 21:30 su Rai1 la miniserie Gloria con Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, Sergio Assisi ed Emanuela Grimalda. Tutto ciò che c’è da sapere sulla fiction in tre puntate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Sabrina Ferilli interpreta Gloria Grandi nella serie di Rai1 Gloria

Lunedì 19 febbraio, al via su Rai1 la fiction Gloria, in cui Sabrina Ferilli interpreta una diva decaduta che con un inganno cerca di tornare in auge. La miniserie è composta da tre puntate, è diretta da Fausto Brizzi e conta nel cast anche Sabrina Ferilli, Massimo Ghini nel ruolo dell'agente Manlio, Sergio Assisi nei panni di Alex, ex marito di Gloria. E poi Emanuela Grimalda, Luca Angeletti e Martina Lampugnani. È ambientata a Roma. Vediamo tutto quello che c'è da sapere sulla serie che segna il ritorno di Sabrina Ferilli su Rai1 dopo dodici anni.

Le anticipazioni della prima puntata di Gloria

Le anticipazioni della prima puntata di Gloria, in onda lunedì 19 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nel primo episodio, intitolato Momenti di Gloria, conosciamo Gloria Grandi, una ex diva del cinema, molto nota negli anni '90, che tuttavia ha visto la sua fama affievolirsi e poi spegnersi del tutto. Ciò l'ha portata a essere dura con se stessa e con gli altri. Un evento inaspettato, cambierà tutto. Nel secondo episodio, intitolato Il piano, l'agente di Gloria, Manlio, la spinge a sfruttare al massimo l'imprevisto accaduto perché potrebbe essere la sua ultima occasione per attirare l'attenzione della stampa e riguadagnare popolarità. Gloria, grazie a questo inganno, non solo ritrova la fama ma nota anche un riavvicinamento del suo ex marito Alex.

La trama della fiction con Sabrina Ferilli

La protagonista della serie diretta da Fausto Brizzi è Gloria Grandi, una diva ormai sul viale del tramonto che ritiene disdicevole essersi ridotta a fare serie tv. Il suo più grande desiderio è tornare al cinema. Quando lascia la fiction, però, le porte si chiudono definitivamente per lei. Può permettersi solo spot televisivi su creme alla bava di lumaca. La sua assistente Iole, il suo ex marito Alex e la figlia Emma provano a rassicurarla sul destino della sua carriera, ma Gloria è sempre più arrabbiata e delusa. Un errore medico, sfruttato dal suo agente, le ridarà la fama che temeva ormai perduta per sempre.

Il cast: attori e personaggi della fiction di Rai1

Sabrina Ferilli interpreta Gloria;

Emanuela Grimalda interpreta Iole;

Massimo Ghini interpreta Manlio;

Sergio Assisi interpreta Alex;

Martina Lampugnani interpreta Emma;

Luca Angeletti interpreta Sergio; Eugenio Franceschini interpreta Gabriele; David Sebasti interpreta Filippo; Fiorenza D’Antonio interpreta Lucilla; Massimo De Lorenzo interpreta il Prof Fossati; Giorgia Salari interpreta Daniela; Adolfo Margiotta interpreta Michele; Settimo Palazzo interpreta l'agente Lo Cascio; Filippo Laganà interpreta Ricky; Teresa Federico interpreta Morena.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Sergio Assisi e Sabrina Ferilli in una scena di Gloria

La miniserie Gloria è composta da tre puntate e sei episodi. È possibile seguire la fiction con Sabrina Ferilli in diretta su Rai1, ma gli episodi sono disponibili anche in streaming e in replica su RaiPlay. La programmazione completa, nel momento in cui scriviamo, risulta la seguente:

Prima puntata lunedì 19 febbraio;

Seconda puntata lunedì 26 febbraio;

Terza puntata martedì 27 febbraio.

Dove è stata girata Gloria, la fiction con Sabrina Ferilli

La fiction Gloria è stata girata a Roma, la città in cui si svolgono le vicende al centro della trama. Sulla fiction, il regista Fausto Brizzi ha detto:

Il maggior riferimento come tema e ambiente per “Gloria” è “Eva contro Eva”. Un ritratto acido del mondo dello spettacolo attraverso gli occhi di una diva, disposta a tutto per ritrovare il successo perduto. Un mondo nel quale Gloria sguazza con l’allegra ferocia di uno squalo bianco. La serie ha un tono da commedia all’italiana con temi importanti trattati con leggerezza, in bilico sempre tra la risata e le lacrime.