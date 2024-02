Gloria, anticipazioni terza e ultima puntata del 27 febbraio: nel finale l’attrice annuncia il suicidio Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Gloria, in onda martedì 27 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Come finisce la miniserie con Sabrina Ferilli, Sergio Assisi e Massimo Ghini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Gloria, anticipazioni ultima puntata del 27 febbraio

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Gloria, in onda martedì 27 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nel finale della miniserie con Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda e Martina Lampugnani non mancheranno i colpi di scena. Attenzione spoiler. Gloria, infatti, si sentirà sempre più sotto pressione. Lucilla e Gabriele hanno scoperto il suo segreto e la minacciano. Il matrimonio con Alex andrà in frantumi, mentre l'attrice inscenerà il suo suicidio.

Gloria, le anticipazioni della terza e ultima puntata del 27 febbraio

Come finisce la miniserie Gloria

Le anticipazioni della terza e ultima puntata di Gloria, in onda martedì 27 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 5, intitolato Promesse non mantenute, Alex è talmente convinto dei sentimenti che prova ancora per la sua ex moglie, da chiedere a Gloria di convolare di nuovo a nozze. Purtroppo, però, quando ormai sembra tutto pronto per la cerimonia, il matrimonio va in frantumi. Lucilla e Gabriele, intanto, sono tra coloro che hanno scoperto la verità sul conto di Gloria, così pensano di trarne profitto a loro volta ricattando l'attrice e Manlio.

La lettera di Gloria causa sgomento

La trama della quarta e ultima puntata di Gloria

L'episodio 6, intitolato Addio miei cari, segna il finale di stagione della miniserie di Rai1 con Sabrina Ferilli. Gloria scompare gettando tutti nello sgomento. La preoccupazione aumenta quando viene trovata una lettera che fa pensare che l'attrice si sia suicidata. In realtà, Gloria ha un piano. Intende denunciare il mondo dei social e dello spettacolo. Lucilla e Gabriele, però, si mettono sulle sue tracce e riescono a scoprire dove si è nascosta. Le cose per lei si mettono davvero male. Per scoprire tutti i dettagli della trama dell'ultima puntata di Gloria, non resta che attendere martedì 27 febbraio quando andrà in onda, in prima serata su Rai1, il finale di stagione della serie con Sabrina Ferilli.