Ascolti tv martedì 27 febbraio: chi ha vinto tra Gloria e Ciao Darwin Rewind Gli ascolti tv di martedì 27 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai Uno con la terza e ultima puntata della fiction Gloria e Canale 5 con Ciao Darwin Rewind. Tutti i dati Auditel.

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di ieri, martedì febbraio ha offerto agli spettatori film, serie televisive, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la terza e ultima puntata della nuova fiction Gloria, mentre su Canale 5 è andato in onda un appuntamento speciale con il noto programma condotto da Paolo Bonolis, ovvero Ciao Darwin Rewind. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida agli ascolti tv tra Gloria e Ciao Darwin Rewind

Ultimo appuntamento con la fiction di Rai1, Gloria, con protagonisti Sabrina Ferilli, Massimo Ghini e Sergio Assisi. Le tre puntate con la regia di Fausto Brizzi, sono riuscite a divertire il pubblico che ha potuto apprezzare il ritorno in un prodotto della tv pubblica dell'attrice romana. La fiction, quindi, ha guadagnato l'attenzione di 3.199.000 spettatori pari al 17.4% di share. Vincendo, di fatto, la prima serata.

Su Canale 5, invece, è andata in onda una puntata speciale di Ciao Darwin, che ha raccontato tutti i momenti più iconici di questa edizione, ma anche di quelle passate. Un modo per salutare un programma iconico che, dopo nove edizioni, chiude in maniera definitiva i battenti, come annunciato anche dal conduttore, Paolo Bonolis, nell'ultima puntata di venerdì. La puntata ha ottenuto 2.166.000 spettatori pari al 12.6% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 la seconda puntata di Dalla Strada al Palco ha interessato 1.039.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia1, Le Iene è stata la scelta di 1.393.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai3 – dalle 21:23 alle 23:03 – Petrolio ha appassionato 450.000 spettatori segnando uno share del 2.3%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca registra 735.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 DiMartedì è stato visto da 1.680.000 spettatori con uno share del 9.9%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free è stata la scelta di 584.000 spettatori con il 2.9% di share. Sul Nove lo spettacolo Sento la terra girare ha raccolto 505.000 spettatori con il 2.8%