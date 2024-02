Gloria, anticipazioni seconda puntata 26 febbraio: crolla il castello di bugie, Grandi è terrorizzata Le anticipazioni della seconda puntata di Gloria, in onda lunedì 26 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Cosa succederà nei nuovi episodi della fiction con Sabrina Ferilli, Emanuela Grimalda, Massimo Ghini e Sergio Assisi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Gloria, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 26 febbraio

Le anticipazioni della seconda puntata di Gloria, in onda lunedì 26 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nei nuovi episodi della fiction con Sabrina Ferilli, Emanuela Grimalda, Massimo Ghini, Sergio Assisi, Martina Lampugnani, Luca Angeletti e Eugenio Franceschini, Gloria Grandi dovrà fare i conti con le conseguenze del suo inganno. Il castello di bugie, infatti, rischia di sgretolarsi davanti ai suoi occhi. L'attrice ha il terrore di perdere ogni cosa, incluso l'affetto del suo ex marito Alex Pellegrini. Ecco le anticipazioni della seconda puntata della miniserie in tre puntate Gloria. Attenzione spoiler.

Gloria, anticipazioni seconda puntata del 26 febbraio

La trama della seconda puntata di Gloria

Le anticipazioni della seconda puntata di Gloria, in onda lunedì 26 febbraio alle ore 21:30 su Rai1. Nel terzo episodio, intitolato Segreti e bugie, il cinico e disincantato agente di Gloria, Manlio, riesce a convincere la diva decaduta a non mettere fine al suo inganno. È convinto, infatti, che la messinscena debba continuare per poterne trarre più vantaggi possibili. Perché tutto proceda per il meglio, chiede aiuto a un social media manager. Inoltre, l'agente avvia una relazione con Lucilla, un'attrice che cerca di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Gloria Grandi ha paura di perdere tutto

Cosa succederà nei nuovi episodi di Gloria

Nel corso della seconda puntata di Gloria, in onda lunedì 26 febbraio, sarà possibile assistere anche al quarto episodio intitolato Rivelazioni. Gloria Grandi è sempre più in preda ai sensi di colpa perché sa di avere contribuito a tenere in piedi un grande inganno. Tuttavia, è anche terrorizzata all'idea di perdere tutto, inclusa la ritrovata vicinanza con l'ex marito Alex Pellegrini. La situazione si complica quando il fratello di Gloria, Sergio, scopre tutto. Il castello di bugie comincia a sgretolarsi.