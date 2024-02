Gloria con Sabrina Ferilli: il bacio tra due uomini su Raiplay sembra censurato, ma è un cappello Il bacio tra due uomini che era apparso censurato nel video backstage della nuova serie Gloria caricato su Raiplay aveva scatenato la polemica. Come mai un bollino nero era stato apposto sul volto dei due attori? Si è caduti in errore perché in realtà ciò che si vede è un cappello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il bacio tra due uomini che era apparso censurato nel video backstage della nuova serie Gloria caricato su Raiplay aveva scatenato la polemica. La serie segna il ritorno in Rai di Sabrina Ferilli, che ne è la protagonista. La scena vede al centro della trama il matrimonio tra due uomini, officiato proprio da Sabrina Ferilli. Nel momento del bacio alla fine della cerimonia compare quello che sembrava essere un bollino nero a oscurarlo. Si è caduti in errore perché in realtà ciò che si vede è il cappello di uno dei due sposi in divisa da carabiniere.

Il commento di Sabrina Ferilli sulla scena del bacio

Sabrina Ferilli ha commentato la presunta censura del bacio in un commento su Instagram: "Ma nel film la sequenza c'è e non esiste nessun bollino che censuri niente, quindi non so da dove viene sta roba. E credo di essere abbastanza informata sulla scena, ad occhio e croce eh".

Di cosa parla Gloria con Sabrina Ferilli

La fiction Gloria, diretta da Fausto Brizzi, è una miniserie in tre puntate che andranno in onda lunedì 19 febbraio, lunedì 26 febbraio e martedì 27 febbraio. Nel cast, oltre alla protagonista Sabrina Ferilli, anche Sergio Assisi, Massimo Ghini ed Emanuela Grimalda. Racconta le vicende di Gloria Grandi, diva del cinema che ormai recita solo in serie tv, che decide di lasciare la fiction, nella convinzione che il cinema la riaccoglierà e le permetterà di recitare in ruoli all'altezza dell'enorme talento che è convinta di avere. Ma non sarà così, da allora per lei si susseguiranno solo spot pubblicitari, di scarsa qualità e poco gratificanti. Sarà però tenace e resisterà nel suo intento, sostenuta dalla sua assistente e dall'ex marito. Finché all'improvviso qualcosa cambierà totalmente il suo destino.

