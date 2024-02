Makari 3: cast, trama e puntate della terza stagione della fiction con Claudio Gioè Domenica 18 febbraio 2024 è tornata su Rai1 la terza stagione di Makari, serie televisiva con protagonista Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Domenica 18 febbraio è andata in onda su Rai 1 la terza stagione di Makari, con protagonista il giornalista e investigatore Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè. Composta da quattro puntate, la serie andrà in onda ogni domenica sera fino all'ultimo episodio, programmato per il 10 marzo 2024. Makari 3 torna dopo due anni, nella stagione precedente Saverio Lamanna era combattuto tra questioni lavorative e sentimentali, con appassionanti intrecci amorosi e coinvolgenti sfide professionali. Al fianco del giornalista c'è sempre il suo amico Peppe Piccionello (Domenico Centamore) e Suleima (Ester Pantano).

Le anticipazioni della seconda puntata di Makari 3

Nella seconda puntata di Makari 3, intitolata La città perfetta, Saverio Lamanna si recherà a Gibellina per moderare una conferenza. La morte dell'organizzatore dell'evento, tale Leone, cambierà le carte in tavola. Saverio, con l'aiuto di Piccionello, indagherà sulle circostanze misteriose di questa morte, scoprendo che l'accaduto è legato al terremoto che colpì la città di Gibellina nel 1968.

Il cast di Makari 3: attori e personaggi

Nel cast della terza stagione ritroveremo volti noti e due nuovi, quello di Michela e Giulio. Il protagonista rimane Claudio Gioè, nei panni di Saverio Lamanna, al fianco di Peppe Piccionello (Domenico Centamore), della studentessa, Suleima Lync (Ester Pantano). Di seguito il cast completo:

Claudio Gioè interpreta Saverio Lamanna

Domenico Centamore interpreta Peppe Piccionello

Ester Pantano interpreta Suleima

Antonella Attili interpreta Marilù

Filippo Luna interpreta Giacomo Ranfone

Serena Iansiti interpreta Michela Pacino

Eugenio Franceschini interpreta Giulio Battistini

Tuccio Musumeci interpreta il padre di Saverio

Eurydice El-Etr interpreta Azrah

La trama della serie Makari 3

Saverio Lamanna, nella terza stagione di Makari, dovrà abbandonare l'idea di una vita tranquilla. A sconvolgere gli equilibri del protagonista sarà un caso di cronaca locale, riguardante un omicidio che prevede il coinvolgimento di due sue ex. Oltre a questo, l'arrivo di Michela e Giulio, due nuovi personaggi, potrebbe interferire nella relazione di Saverio e Suleima. L'unico che sembra vederci chiaro fin da subito sarà Peppe Piccionello, a cui spetterà il compito di impedire "una catastrofe". Il fatto viene dopo, La città perfetta, Tutti i libri del mondo e La segreta alchimia sono i quattro episodi che compongono la terza stagione di Makari, in un continuo di avventura tra misteri, intrighi e passioni.

La prima puntata di Makari 3

La prima puntata di Makari 3 si intitola Il fatto viene dopo. L'episodio inizia con un colpo di scena, cioè l'arrivo di due ex fidanzate di Saverio: Antonia e Serena, rivali tra di loro. La situazione si complica in seguito a una lite tra i figli delle due ex compagne, miccia che riaccende tensioni mai sopite tra le due. Saverio si ritroverà a dover mediare tra le donne, in un quadro che si farà sempre più difficile dopo che il marito di una delle ex fidanzate viene misteriosamente ucciso. Il protagonista cercherà di fare luce sugli eventi, indagando in un caso che coinvolge persone a lui care. Nel frattempo, la vita di Saverio subirà ulteriori sconvolgimenti con l'arrivo di due nuovi personaggi, Michela e Giulio.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Makari 3 è composta da quattro puntate, una in più rispetto alla scorsa stagione, dalla durata di cento minuti. La serie va in onda ogni domenica alle 21.30 su Rai 1. Sarà possibile, inoltre, vedere gli episodi in streaming sulla piattaforma di Rai Play, dove è già disponibile il primo episodio.

Dove è stata girata la terza stagione di Makari

Makari3 è stata girata a Macari, paese che si trova in Sicilia, in provincia di Trapani. Nella terza stagione tornano sul piccolo schermo scene ambientate a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, e le spiagge del Bue Marino, dell'Isulidda e di Baia Santa Margherita.