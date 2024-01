Dreams and Realities- La forza dei sogni su Mediaset Infinity: il cast e la trama della nuova serie turca Lunedì 29 gennaio, in streaming au Mediaset Infinity, è uscita la prima puntata di Dreams and Realities- La forza dei sogni. Si tratta di una nuova serie turca, che ha come protagoniste quattro giovani donne di Istanbul, divise tra sogni da realizzare, amore e un omicidio. La fiction non andrà in onda in tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lunedì 29 gennaio, su Mediaset Infinity, è uscita la prima puntata di Dreams and Realities- La forza dei sogni. Si tratta di una nuova serie turca, che ha come protagoniste quattro giovani donne di Istanbul, che si dividono tra sogni da realizzare, amore e un omicidio, che cambierà tutti i loro piani. Nel cast ci sono Özge Gürel, nota al pubblico italiano per i suoi ruoli in Lezioni d’amore e Cherry Season, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Boz e Beyza Sekerci. Le puntate sono 26 in totale e saranno disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming Mediaset, dal lunedì al venerdì, ma non andranno in onda tv.

La trama di Dreams and Realities- La forza dei sogni

Dreams and Realities- La forza dei sogni è una serie comedy, con uno sfondo thriller, che ha come protagoniste cinque donne originarie dei quartieri medio- bassi di Istanbul. Ognuna di loro ha grandi sogni da realizzare: Dicle scrive un blog da anni, ma vuole conquistare il mondo dell'editoria, Gunes ha studiato per diventare avvocato ma al momento si occupa solo di pignoramenti, Setenay vorrebbe diventare una curatrice d'arte famosa, Melike sogna di costruire eleganti residenze e infine Meryem sogna una casa ai piani alti della città, ma lavora come contabile in uno studio legale. Poi un omicidio, che cambierà per sempre le loro prospettive.

Il cast di Dreams and Realities- La forza dei sogni

Dicle interpretata da Özge Gürel

Güneş interpretata da Aybüke Pusat

Setenay, interpretata da Melissa Aslı Pamuk

Melike interpretata da Yeşim Ceren Bozoğlu,

Sergen interpretato da Yusuf Çim

Emre interpretato da Ekin Mert Daymaz

Alaz interpretato da Serkay Tütüncü

Mehveş interpretata da Özge Özacar

Meryem interpretata da Beyza Şekerc

Selin interpretata da Tuğçe Karabacak

Nursel interpretata da Gökçe Yanardağ

Aydan interpretata da Ayşen Sezerel

Fikret interpretato da Şebnem Zorl

Bekir interpretato da Kubilay Penbeklioğlu

Cankurt interpretato da Ayhan Bozkurt

Yiğit interpretato da Halil İbrahim Kurum

Quante puntate sono e dove vederle in steaming

Le puntate di Dreams and Realities- La forza dei sogni sono 26 in totale, tutte disponibili gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infilinty. È possibile vedere la prima da lunedì 29 gennaio, mentre le altre saranno rilasciate una al giorno, da lunedì a venerdì, sempre sulla piattaforma. A firmare la sceneggiatura Yesim Citak (già sceneggiatrice per Daydreamer – Le ali del sogno e Love is in the air, due grandi successi firmati Canale 5) e Yelda Eroglu.