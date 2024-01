La lunga notte – La caduta del Duce, la miniserie con Alessio Boni: trama, cast e puntate Il 29 gennaio 2024 parte su Rai Uno la miniserie La lunga notte – La caduta del Duce che rievoca il Gran Consiglio del Fascismo e racconta le settimane precedenti al 25 luglio 1943. La trama e il cast della serie in tre puntate con Alessio Boni nei panni di Dino Grandi e Dubbio Camerini che interpreta Benito Mussolini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal 29 gennaio 2024 parte su Rai Uno la messa in onda di La lunga notte – La caduta del Duce, la miniserie che racconta le tre settimane che precedono alla notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, quella che sancì la fine del regime fascista. Con Alessio Boni nei panni di Dino Grandi e Duccio Camerini nel ruolo di Benito Mussolini, la miniserie si compone di sei episodi che andranno in onda in prima visione su Rai1 il 29,30 e 31 gennaio. Nel cast anche Martina Stella che interpreta Clara Petacci, l'amante di Mussolini. Nata da un'idea di Franco Bernini, la regia della serie è affidata a Giacomo Campiotti.

Le anticipazioni della prima puntata di La lunga notte – La caduta del Duce

I primi due episodi di La lunga notte – La caduta del Duce in onda il 29 gennaio 2024, in prima serata su Rai 1, si aprono con Benito Mussolini che riceve un fascicolo su Dino Grandi mentre quest'ultimo esce di casa con due granate in tasca. Ordisce un piano per destituire il Duce, ma servirà l'aiuto del Re, Vittorio Emanuele III. Intanto, mentre gli Alleati bombardano Gela e la principessa Maria Josè cerca contatti con gli inglesi all'oscuro del marito incontrando segretamente l'ambasciatore del Portogallo, Mussolini chiederà che Grandi venga punito ed arrestato.

La trama: la storia della caduta del Duce

La miniserie di Rai 1 narra le tre settimane antecedenti alla notte tra il 24 e 25 luglio 1943, la stessa nella quale si è svolta l’ultima riunione del Gran Consiglio, organo supremo presieduto da Benito Mussolini, che sancì la fine del regime fascista. La trama racconta la fine del Duce decisa dal voto del Gran Consiglio: determinante la figura di Dino Grandi, Presidente della Camera dei fasci e autore dell’Ordine del Giorno che mise in minoranza Mussolini. Intuisce che bisogna destituire il Duce in maniera legittima e convoca il Gran Consiglio prima di rimettere il Paese nelle mani della famiglia Reale, riallacciando i rapporti con l’Inghilterra e il Vaticano. Dopo pestaggi, omicidi, alleanze segrete e tradimenti, arriva la notte del 24 luglio: Dino Grandi si reca all'incontro a Palazzo Venezia con due granate in tasca, pronto a portare avanti il suo piano.

Il cast con Alessio Boni e Martina Stella: attori e personaggi

Duccio Camerini

La Lunga Notte – La Caduta del Duce vede nel cast Alessio Boni nei panni di Dino Grandi, mentre il ruolo di Benito Mussolini è andato all’attore, regista e sceneggiatore Duccio Camerini. Nel cast anche Marco Foschi nei panni di Galeazzo Ciano, marito di Edda, interpretata da Lucrezia Guidone. Ana Caterina Morariu nella serie è Antonietta Grandi, Flavio Parenti è Umberto di Savoia. Aurora Ruffino recita nei panni di Maria Josè del Belgio, Martina Stella invece è Clara Petacci, l'amante di Mussolini. Il Re Vittorio Emanuele III è interpretato da Luigi Diberti, il ruolo di Italo Niccolai da Riccardo De Rinaldis. Emma Benini è Beatrice Grandi. Nel cast anche Christoph Hülsen (Eugen Dollmann), Giuseppe Antignati (Luigi Federzoni), Daniele Natali (Giuseppe Bottai), Clemente Pernarella (Carlo Scorza) e Pietro Bontempo (Roberto Farinacci).

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

Gli episodi della miniserie sono sei, ciascuno dalla durata di circa 50 minuti, trasmessi in tre prime serate su Rai Uno, il 29, 30 e 31 gennaio 2024. Sarà possibile rivedere le puntate in streaming sul sito RaiPlay.it. Questo il calendario della programmazione:

Prima puntata (primo e secondo episodio): 29 gennaio 2024

Seconda puntata (terzo e quarto episodio): 30 gennaio 2024

Terza puntata (quinto e sesto episodio) : 31 gennaio 2024

Dove è stata girata la miniserie di Rai su Mussolini

La miniserie di Rai Uno è stata girata a Roma e dintorni. Le riprese, iniziate nel novembre 2022, sono durate circa 15 settimane.