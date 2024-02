Ascolti tv mercoledì 31 gennaio: chi ha vinto tra La Lunga Notte-La caduta del Duce e I Fantastici 5 Gli ascolti tv di mercoledì 31 gennaio 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai1 con La lunga notte – La caduta del Duce e Canale5 con I Fantastici 5. Tutti i dati auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto televisivo di mercoledì 31 gennaio 2024 ha offerto ai telespettatori fiction, film e programmi di intrattenimento, approfondimento e informazione. Su Rai Uno è andata in onda il terzo appuntamento di La lunga Notte – La caduta del Duce, la miniserie composta da sei episodi con Alessio Boni e Duccio Camerini. Su Canale 5 è andato in onda il finale di stagione de I Fantastici 5 con Raoul Bova, su Rai Tre invece è stata trasmessa una nuova puntata di Chi l'ha visto. Ecco tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra Rai Uno con La lunga notte – La caduta del Duce e Canale 5 con I Fantastici 5

Serata dedicata ai finali di stagione delle fiction trasmesse sia sulla rete ammiraglia della Rai che su quella Mediaset. Su Rai1, infatti, è andata in onda la terza e ultima puntata de La lunga Notte-La caduta del Duce, con protagonista Alessio Boni per la regia di Giacomo Campiotti, che nei precedenti appuntamenti aveva conquistato più di tre milioni di telespettatori. Il finale, quindi, ha conquistato 3.293.000 spettatori pari al 18.7% di share, vincendo la prima serata.

Su Canale 5, invece, altra chiusura, quella della fiction I Fantastici 5 con Raoul Bova, incentrata sulle storie di alcuni atleti paralimpici. Nelle scorse puntate la fiction aveva superato anche i due milioni e mezzo di telespettatori, riconfermando un buon trend dei prodotti Mediaset, verificatosi già da qualche anno a questa parte. Il finale di stagione, quindi, ha conquistato 2.593.000 spettatori con uno share del 14.8% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 l’ultima puntata di The Swarm – Il quinto giorno è stata la scelta di 356.000 spettatori con l’1.9% di share. Su Italia1 Safe House – Nessuno è al sicuro è stato seguito da 1.079.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3, dopo una presentazione Chi l’ha Visto? ha segnato 1.940.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Rete4 Fuori dal Coro ha registrato 903.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Una Giornata Particolare – L’abiura di Galileo Galilei in replica ha segnato 820.000 spettatori e il 4.4% di share. Su Tv8 Matrimonio a quattro mani è stato visto da a 507.000 spettatori (ìcon il 2.8% di share. Sul Nove Ex sigla 481.000 spettatori con il 2.8%. Sul 20 Warcraft – L’inizio registra 327.000 spettatori (1.7%).