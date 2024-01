Ascolti tv martedì 30 gennaio: chi ha vinto La Lunga Notte – La caduta del Duce e I Fantastici 5 Gli ascolti tv di martedì 30 gennaio 2024: chi ha vinto la sfida tra Rai1 con La lunga notte – La caduta del Duce e Canale5 con I Fantastici 5. Tutti i dati auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di martedì 30 gennaio 2024 ha offerto ai telespettatori fiction, film e programmi di intrattenimento, approfondimento e informazione. Su Rai Uno è andata in onda il secondo appuntamento di La lunga Notte – La caduta del Duce, la miniserie composta da sei episodi con Alessio Boni e Duccio Camerini. Su Canale 5 è andato in onda il nuovo episodio di I fantastici 5 con Raoul Bova, su Rai Due invece la finale di The Floor – Ne rimarrà solo uno che ha visto la vittoria di Remo Sciutto. Ecco tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Rai Uno con La lunga notte – La caduta del Duce e Canale 5 con I Fantastici 5

Il secondo appuntamento con La lunga Notte – La caduta del Duce, miniserie con Alessio Boni, Duccio Camerini e Martina Stella, ha intrattenuto 3.204.000 spettatori pari al 17.7% di share. Canale 5 ha trasmesso la penultima puntata de I Fantastici 5: la fiction è stata seguita da 2.482.000 spettatori pari al 13.8% di share. La sfida in termini di ascolti tv la vince la miniserie che racconta le tre settimane che precedono alla fine del regime fascista.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

La finale di The Floor – Ne rimarrà solo uno, programma con Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal alla conduzione, è stata seguita da 1.176.000 spettatori pari al 7% di share. Avanti Popolo, in prima serata su Ra3, ha registrato 375.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Le Iene Show in onda su Italia Uno ieri, martedì 30 gennaio 2024, ha registrato 1.487.000 spettatori pari al 10.9%. È sempre Cartabianca su Rete4 è stato seguito da 722.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.384.000 spettatori con uno share dell’8.1%. La città del Natale su Tv8 ha segnato 368.000 spettatori con l’1.9% di share. La replica del Grande Fratello su La5 ha registrato 166.000 spettatori (1.3% di share). La preda perfetta sul NOVE ha intrattenuto 352.000 spettatori con il 2%.