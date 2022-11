Dahmer rinnovata per una seconda stagione, ma Evan Peters non ci sarà Dopo il grande successo di Dahmer, la piattaforma dalla grande ‘enne’ rossa ha deciso di rinnovare per una seconda stagione la serie dei “Monsters” diretta da Ryan Murphy.

È una giornata di rinnovi in casa Netflix. Dopo il grande successo di Dahmer, la piattaforma dalla grande ‘enne' rossa ha deciso di rinnovare per una seconda stagione la serie dei "Monsters" diretta da Ryan Murphy. Ovviamente, trattandosi di un percorso antologico, Evan Peters non riprenderà il personaggio di Dahmer, ma la serie di Ryan Murphy si concentrerà su un altro grande "mostro" americano. È il secondo annuncio che riguarda la piattaforma e, in particolare, uno dei progetti in essere di Ryan Murphy: anche The Watcher è stato rinnovato per una seconda stagione.

I numeri di Dahmer

I numeri di Dahmer sono incredibili. La serie, con Evan Peters nei panni del famigerato serial killer, è diventata la seconda serie in lingua inglese più seguita di Netflix. Inoltre, è la terza migliore di sempre nell'arco di tempo delle prime quattro settimane. Secondo la piattaforma, Dahmer ha realizzato 934 milioni di ore visualizzate al 1 novembre: solo Stranger Things 4 e Squid Game sono riusciti a fare meglio.

Evan Peters nel ruolo di Jeffery Dahmer

Quanto vale Dahmer: Ryan Murphy pagato 300 milioni di dollari in 5 anni

Si potrebbe dire che Ryan Murphy è la vera punta di diamante di Netflix, in questo momento di forte recessione. Anche per questo, la piattaforma ha voluto assicurare un futuro ai suoi prodotti – Dahmer e The Watcher – soprattutto in virtù dell'accordo multimilionario in essere: cinque anni di contratto a 300 milioni di dollari. Questo è quanto riceve Ryan Murphy da Netflix. Il suo è un impero, ora consolidato, ma che è nato attraverso le serie antologiche più importanti degli ultimi 10 anni: American Horror Story e American Crime Story, tra tutte, distribuite da FX, incluse nelle library Disney. Suo è anche il procedural "911".

Leggi anche The Watcher è stata rinnovata per una seconda stagione: quando esce su Netflix

Quando esce su Netflix la seconda stagione

La seconda stagione di "Monsters", che dopo Dahmer si incentrerà su un altro grande serial killer, non è stata ancora programmata per il set. Molto probabilmente la data d'uscita della serie tv sarà prevista per il 2024.