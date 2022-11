The Watcher è stata rinnovata per una seconda stagione: quando esce su Netflix Netflix ha deciso di rinnovare The Watcher per un’altra stagione dopo il record di ore visualizzate in tutto il mondo.

Dopo il botto di visualizzazioni e il grande clamore per la struttura narrativa e la tensione dei suoi episodi, Netflix ha deciso di rinnovare The Watcher per un'altra stagione. Lo ha annunciato, in un comunicato ufficiale, la responsabile globale dei palinsesti Bela Bajaria. "The Watcher", basato su un articolo del New York Times, ha conquistato 341 milioni di ore visualizzate nel mondo in 18 giorni di programmazione. Gli attori protagonisti della miniserie, tratta da una storia vera, sono Naomi Watts e Bobby Cannavale. Proprio come per Dahmer, altra hit di questa nuova stagione di Netflix, anche The Watcher nasce sotto l'egida di Ryan Murphy, ormai il Paperone della piattaforma.

La storia vera di The Watcher

La storia vera di The Watcher è stata raccontata nella rubrica "The Cut" da Reeves Wiedeman per il New York Magazine. Nel 2014 Derek e Maria Broaddus (Bobby Cannavale e Naomi Watts nella serie) acquistano la loro casa dei sogni al 657 Boulevard di Westfield, nel New Jersey. Pochi giorni la coppia ricevette una lettera indirizzata a "Il nuovo proprietario". Nella lettera, l'uomo si qualificava appunto come "The Watcher", "L'Osservatore". Da quel momento fu l'inferno per la coppia e i loro due figli. "Guardate alle finestre che potete vedere da casa vostra", concludeva la prima lettera, "magari sono in una di quelle. Benvenuti amici miei, benvenuti. Che la festa abbia inizio". La famiglia fu costretta a vendere la casa dopo alcuni anni, perdendo molto rispetto all'investimento iniziale.

Quando esce su Netflix

La seconda stagione di The Watcher non è stata ancora programmata, ma è stata soltanto ordinata. Verosimilmente, la serie potrebbe essere pronta per essere girata entro la prima metà del 2023 e la data d'uscita potrebbe essere collocata tra la fine dello stesso anno e l'inizio del 2024.

Leggi anche Georgina Rodriguez racconterà la morte del figlio nella seconda stagione della sua serie Netflix

Dove si trova la casa di The Watcher

La casa della serie di The Watcher esiste davvero, essendo tratta da una storia vera. La casa è ubicata in un ricco quartiere suburbano di Westfield, nel New Jersey. L'abitazione si può ancora oggi vedere al 657 Boulevard ed era la casa dei sogni di Derek e Maria Broaddus, quando l'hanno comprata, prima di ricevere le lettere minatorie.