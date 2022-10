House of the Dragon 2 si farà: cosa sappiamo sulla seconda stagione e quando andrà in onda su Sky Lunedì 24 ottobre è andato in onda l’ultimo episodio di House of the Dragon su Sky e su NOW. Ecco quando uscirà la seconda stagione.

Lunedì 24 ottobre è andato in onda l'ultimo episodio di House of the Dragon su Sky e su NOW. Come è noto, la HBO ha già annunciato la conferma per una seconda stagione, necessaria soprattutto dopo i grandi eventi del finale della prima stagione della serie ambientata che racconta la casata dei Targaryen, 170 anni prima della nascita di Daenerys nata dalla Tempesta.

Quando esce la seconda stagione di House of Dragon

La seconda stagione di House of the Dragon non ha ancora nessuna data ufficiale. Nel corso di una intervista rilasciata a Variety, il co-creator Ryan Condal ha rivelato che le riprese inizieranno nei primi mesi del 2023. Dovrebbe essere difficile riuscire a programmare la première entro lo stesso anno, pertanto bisognerà certamente aspettare il 2024 per rivedere la lotta tra i Verdi e i Neri di casa Targaryen.

Le anticipazioni della nuova stagione di House Of Dragon 2

Dopo quello che abbiamo visto nel corso dell'intenso finale di stagione, Rhaenyra ha fatto tutto il possibile per evitare la guerra civile con la moglie di suo padre Alicent (Olivia Cooke). Ora, però, la morte di suo figlio Lucerys (Elliot Grihault) per mano del drago di Aemond, Vhagar, causerà certamente un punto di non ritorno. Sarà guerra. Il finale di stagione apre a nuovi elementi e personaggi che saranno certamente scritturati nel cast perché Rhaenyra dovrà chiedere l'appoggio delle casate Tully, Baratheon e Stark. Tra i possibili nuovi ingressi nel cast ci sarebbe anche Henry Cavill, sebbene non sia ancora confermato.

Quelli che non faranno parte certamente della seconda stagione di House of the Dragon, a meno di utilizzi nella narrazione sotto la forma di flashback, sono gli attori i cui personaggi sono stati uccisi. Tra gli ultimi, appunto, Paddy Considine (Re Viserys) e il giovane attore che interpreta Lucerys, Elliot Grihault.