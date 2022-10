Come finisce House of the Dragon: la spiegazione e chi muore nell’episodio finale Lunedì 24 ottobre è andato in onda l’ultimo episodio di House of the Dragon. Ecco la spiegazione del finale e chi muore nell’ultima puntata.

Lunedì 24 ottobre è andato in onda l'ultimo episodio di House of the Dragon. L'episodio è stato trasmesso, tanto per rispettare una tradizione per la HBO e il franchise del Trono di Spade, in anticipo e illegalmente, prima quindi del canonico orario statunitense, tra la notte di domenica e di lunedì in Italia. I protagonisti dell'ultimo episodio si scontrano, il finale – come previsto – apre ovviamente alla seconda attesa stagione di House of the Dragon. Contiene spoiler.

Cosa succede nell'ultima puntata della serie

L'ultima puntata di House of the Dragon è giunta a una conclusione che molti spettatori già ritengono indimenticabile. La principessa Rhaenys (Eve Best) informa la principessa Rhaenyra (Emma D'Arcy) che i Verdi hanno usurpato il Trono di Spade. Rhaenyra prova a legare le Casate Arryn, Tully, Stark e Baratheon mandando i figli Jacaerys (Harry Collett) e Lucerys (Elliot Grihault) come messaggeri. Jacaerys tratta con Cregan Stark, mentre Lucerys ricorderà a Borros Baratheon il giuramento che suo padre aveva fatto a Rhaenyra anni fa. Un nuovo drago all'orizzonte con Daemon che viaggia per incontrare Vermithor, drago senza cavaliere. Scopriremo che sono ancora molti i draghi che vagano senza cavaliere e che aspettano di essere addestrati.

Chi muore in House Of Dragon

Il finale di House of the Dragon porta a una morte davvero scioccante, quella di Lucerys per mano di del drago di Aemond. Quando Lucerys arriva a Capo Tempesta per chiedere una delle figlie di Borros in cambio del suo sostegno, scopre che c'è già Aemond ad aver promesso un matrimonio. Borros sente di non guadagnare nulla dal sostegno a Rhaenyra. Aemond poi chiede a Lucerys di cavarsi l'occhio come vendetta. Lui rifiuta e ne segue un combattimento tra loro con i rispettivi draghi. Arrax e Lucerys sono veloci, ma Vhagar cavalcato da Aemond è ovviamente più potente. Il piccolo drago e il ragazzo vengono divorati in un sol boccone.

L'ultima scena di House of Dragon con Rhaenyra: la dichiarazione di guerra ai Verdi

L'ultima scena è ovviamente tutta per Rhaenyra, che viene informata da Daemon sulla morte di Lucerys. A quel punto, Rhaenyra buca la quarta parete e promette guerra. Fuoco e sangue sono pronti a bruciare qualsiasi cosa, ma la seconda stagione non arriverà prima del 2024.