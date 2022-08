A che ora esce House of the Dragon su Sky: il cast e la trama del prequel del Trono di Spade House of the Dragon, la serie prequel del Trono di Spade, sarà disponibile dal 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. Gli episodi avranno cadenza settimanale.

L'attesa è finalmente finita. House of the Dragon, la serie prequel del Trono di Spade, sarà disponibile dal 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti con la prima puntata. La messa in onda negli Stati Uniti, proprio come avveniva all'epoca per Game of Thrones, sarà per le 3 di notte italiane del 22 agosto. La serie si ispira al romanzo "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin, che si concentra principalmente sulla dinastia dei Targaryen, 200 anni prima dei fatti narrati nella serie madre. Tra i personaggi principali, la principessa Rhaenyra (Milly Alcock da giovanissima, Emma D’Arcy da adulta) e il fratello minore del re, il Principe Daemon Targaryen (Matt Smith).

Quando escono le puntate di House of the Dragon su Sky

Le puntate di House of the Dragon saranno distribuite a cadenza settimanale su Sky e sulla piattaforma streaming NOW. Trattandosi di una messa in onda in contemporanea con gli Stati Uniti, gli episodi saranno sempre disponibili in diretta e on demand a partire dalle 3 di notte tra la domenica e il lunedì.

Il cast con Matt Smith di House of the Dragon

House of the Dragon vanta un cast di attori di prim'ordine: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans. Nel cast anche Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

La trama di House of the Dragon, il prequel de Il trono di Spade

House of the Dragon è stato affidato agli showrunner Ryan J. Condal e Miguel Sapochnik, che hanno firmato i migliori episodi, i più spettacolari, della serie madre ed è co-creata con lo stesso George R.R. Martin. La trama racconta quella che è nota come "La danza dei draghi", la battaglia per la successione al trono. Quando re Viserys I (Paddy Considine) tenta di nominare sua figlia come sua legittima erede, la principessa Rhaenyra (Milly Alcock/Emma D'Arcy) scatena il dissenso a corte dando origine a una guerra civile: il popolo non vuole una donna sul Trono di Spade, ma il fratello minore del re, il principe Daemon Targaryen (Matt Smith), grande combattente ma dal carattere inaffidabile.