Casa Targaryen, l’albero genealogico: come si arriva da House of the Dragon a Game of Thrones L’albero genealogico di Casa Targaryen oscilla la quinta generazione, mostrata in House of the Dragon, e la sedicesima, mostrata in Game of Thrones.

La Casa Targaryen è sotto la lente d'ingrandimento dei fan grazie alla première del primo episodio di House of the Dragon, la serie spin-off di Game of Thrones che racconta il primo grande scossone della dinastia nobile che ha governato senza interruzioni per oltre 300 anni a Westeros, ovvero la "Danza dei Draghi".

Una delle domande più poste, in cima ai trend di ricerca anche su Google, è relativo all'albero genealogico dei Targaryen. In che modo, ad esempio, Daenerys Targaryen I Nata dalla Tempesta si collega a Re Viserys I oppure a Rhaenyra Targaryen, che tanto sembra ricordarla? Vediamo insieme l'albero genealogico della dinastia nobile dei Targaryen, uno dei più completi tra tutte le famiglie create dal genio di George R.R. Martin.

I fatti raccontati in House of the Dragon

House of the Dragon racconta fatti che sono avvenuti 200 anni prima rispetto a quelli raccontati in Game of Thrones. Sinteticamente, la serie madre ha mostrato la volontà di riconquistare il Trono a opera degli ultimi Targaryen rimasti, Viserys III (il Re mendicante) e Daenerys Nata dalla Tempesta. Nell'intera storia di Westeros, per l'appunto, i Targaryen hanno regnato per trecento anni e come disse re Jaehaerys II: "Ogni volta che nasce un Targaryen, gli dei lanciano una monetina" per spiegare come questa sia una famiglia da sempre divisa tra bene e male, pace e guerra, salute e follia.

Leggi anche Il trailer ufficiale di House of the Dragon, quando esce su Sky e Now

La storia di Casa Targaryen

I Targaryen sono l'ultima famiglia di signori dei Draghi e discendono dall'antico Impero di Valyria, situato sul continente orientale. Il Disastro di Valyria spazzò via l'antica civiltà, costringendo i Targaryen a stabilirsi a Roccia del Drago, avamposto più occidentale dell'Impero. Un secolo dopo, sarà Aegon I detto il Conquistatore a cambiare la storia della casata, stabilendosi con il suo esercito e i suoi draghi in quella che sarà chiamata appunto Approdo del Re. I Targaryen praticano il matrimonio incestuoso ed è per questo motivo che si parla di "Fire and Blood", Fuoco e Sangue, come il ‘sangue del drago' che rappresenta le loro caratteristiche: capelli d'argento, sfumature durate e occhi freddi come il ghiaccio. Dalla conquista di Aegon I detto il Conquistatore la cronologia degli eventi sono divisi in P.C. (prima della conquista) e D.C. (dopo la conquista).

Viserys I Targaryen

House of the Dragon comincia in un arco temporale che va tra il 103 e il 129 D.C., tanto è il tempo nel quale è durato il regno di Viserys I, il quale non ha figli maschi se non Rhaenyra Targaryen, designata come erede al trono. La sua successione in realtà darà vita a quella nota come appunto la Danza dei Draghi: la nascita di Aegon II, dalla relazione con Alicent Hightower, porterà alla fine dell'epoca d'oro dei Targaryen. Re Viserys I è interpretato da Paddy Considine.

Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra è la figlia di Viserys e della sua prima moglie, Aemma Arryn, ed è la sorellastra di Aegon II. Entrambi reclameranno a sé il Trono di Spade spezzando in due fazioni Westeros, culminando in una sanguinosa guerra civile. Rhaenyra sposerà suo zio Daemon (fratello di Re Viserys I) in seconde nozze. Nell'universo letterario, sarà uccisa da Aegon II, che la lascerà divorare dal suo drago. Il personaggio di Rhaenyra è interpretato da Emma D'Arcy in età adulta e da Milly Alcock in età giovane.

Daemon Targaryen, personaggio interpretato da Matt Smith in House of the Dragon, considerava il Trono di Spade un suo diritto di nascita alla morte di suo fratello Re Viserys I. La storia d'amore con sua nipote Rhaenyra lo induce a rinunciare al trono. Avranno un figlio, Aegon III di Targaryen che siederà sul Trono alla morte di Aegon II.

Aerys, il Re folle

Gli eventi che precedono quelli di Game of Thrones vedono l'ultimo dei Targaryen al comando sul Trono di Spade: Aerys II Targaryen, meglio noto come il Re Folle. Aerys II era il quindicesimo re dei Sette Regni. Ebbe tre figli: Rhaegar, Viserys e Daenerys Targaryen.

Rhaegar Targaryen, il padre di Jon Snow

Dall'amore segreto di Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark nacque quello che abbiamo imparato a conoscere come Jon Snow, il quale una volta scoperta la sua discendenza rinuncerà a reclamare il Trono in favore di Daenerys Targaryen (una situazione, in fondo, del tutto simile a quella che sarebbe proposta in House of the Dragon).

Viserys e Daenerys

Viserys è il Re Mendicante, l'uomo che credeva di tornare a regnare come un Targaryen e invece morì per mano di Khal Drogo (indimenticabile nella serie tv la sequenza della Corona d'Oro). Infine, Daenerys Targaryen, la cui conclusione della storia è nota solo attraverso la serie televisiva: dopo aver reclamato e conquistato Approdo del Re con la sua furia distruttrice, sarà uccisa proprio da Jon Snow che la ritiene un pericolo per tutta la civiltà occidentale. L'ultimo dei Targaryen è proprio lui che chiuderà la sua esistenza al di là della Barriera, come leader degli uomini liberi.