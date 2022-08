Chi è Matt Smith, l’attore che interpreta Daemon Targaryen in House Of the Dragon Matt Smith è uno dei protagonisti della nuova serie, spin-off di Games of Thrones, House of the Dragon. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Matt Smith è uno dei protagonisti della nuova serie tratta dall'universo narrativo di Games of Thrones, House of the Dragon. L'attore, 40 anni da compiere il 28 ottobre, è noto al grande pubblico per aver interpretato l'undicesimo dottore nella serie britannica Doctor Who. Per la serie di fantascienza, l'attore ha ricevuto una candidatura ai BAFTA, i massimi premi del cinema in Gran Bretagna. È stato inoltre il principe Filippo nelle prime stagioni di The Crown. Adesso, Matt Smith interpreta Daemon Targaryen, il combattente più forte e temibile di House of the Dragon.

La carriera di Matt Smith, da Doctor Who a House of the Dragon

L'attore di Northampton doveva in realtà essere un grande calciatore. A 16 anni era già riuscito a passare dalla squadra della sua città, il Northampton Town, fino al Leicester City, diventando capitano delle giovanili. Una spondilite lo ha costretto la ritiro e ha cominciato così a studiare recitazione. Dopo la partecipazione ad alcune serie tv britanniche, esordisce al cinema nel 2008 con una piccola parte in "In Bruges", ma la sua scena viene eliminata. Dall'anno seguente, diventa l'undicesimo dottore in Doctor Who. Al cinema è nel cast di Terminator Genisys insieme a Emilia Clarke e a Arnold Schwarzenegger. Nello stesso anno è nel cast di PPZ – Pride + Prejudice + Zombies (Pride and Prejudice and Zombies). The Crown, la serie Netflix sulla Royal Family, contribuisce a dargli ulteriore popolarità nel ruolo del principe Filippo da giovane.

La vita privata di Matt Smith e la fidanzata Caroline Brady

Secondo quanto riportato da numerosi siti di gossip, Matt Smith sarebbe fidanzato con Caroline Brady, una imprenditrice, vice presidente di una società di investimenti nonché sorella dell'attrice Millie Brady. Stando al Daily Mail, i due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune nel mondo dello spettacolo. La prima relazione importante di Matt Smith è stata quella con Lily James. Hanno fatto coppia fino alla fine della prima ondata della pandemia di Covid19. Tra le voci di flirt, anche quello con Emilia Clarke nel 2015, sul set di Terminator Genisys, ma non è mai stata ufficializzata.