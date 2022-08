Dove vedere House of the Dragon in streaming in italiano: gli episodi su Sky e NOW Da lunedì 22 agosto, su Sky e NOW, arriva House of the Dragon, la prima serie spin-off di Game of Thrones.

Da lunedì 22 agosto, su Sky e in streaming su NOW, arriva House of the Dragon, la prima serie spin-off di Game of Thrones. La serie, creata da Ryan J. Condal e Miguel Sapochnik, ispirata al romanzo "Fuoco e Sangue" di George R.R. Martin (che cura e supervisiona la sceneggiatura), è il prequel del Trono di Spade. La trama vede la Casa Targaryen impegnata nella prima grande lotta intestina: la "Danza dei Draghi", una lite per la successione al trono che porterà il Regno a una guerra civile. Tra i protagonisti: Emma D'Arcy, Matt Smith, Paddy Considine e Olivia Cooke. Dieci episodi in contemporanea con gli Stati Uniti alle 3 di notte, il lunedì in prima serata e il lunedì successivo sarà disponibile la puntata doppiata in italiano, rispettando lo stesso palinsesto che è stato per Game of Thrones.

Dove e quando vedere gli episodi in streaming su Sky e Now

Dove e quando vedere gli episodi in streaming di House of the Dragon su Sky e Now? La prima stagione della serie tv, trasmessa in contemporanea con gli Stati Uniti, sarà trasmessa a una settimana di distanza dalla première in doppiaggio italiano. L'appuntamento è sempre su Sky Atlantic, canale 110 di Sky. Ecco la lista completa degli episodi:

Episodio 1: 22 agosto (v.o.) – 29 agosto (italiano) h.21.15

Episodio 2: 29 agosto (v.o.) – 5 settembre (italiano) h.21.15

Episodio 3: 5 settembre (v.o.) – 12 settembre (italiano) h.21.15

Episodio 4: 12 settembre (v.o.) – 19 settembre (italiano) h.21.15

Episodio 5: 19 settembre (v.o.) – 26 settembre (italiano) h.21.15

Episodio 6: 26 settembre (v.o.) – 3 ottobre (italiano) h.21.15

Episodio 7: 3 ottobre (v.o.) – 10 ottobre (italiano) h.21.15

Episodio 8: 10 ottobre (v.o.) – 17 ottobre (italiano) h.21.15

Episodio 9: 17 ottobre (v.o.) – 24 ottobre (italiano) h.21.15

Episodio 10: 24 ottobre (v.o.) – 31 ottobre (italiano) h.21.15

Come vedere House of the Dragon in streaming in italiano

House of the Dragon sarà disponibile a partire dal 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now già dalle ore 3:00 del mattino in versione originale.