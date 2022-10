House of the Dragon convince tutti, rinnovata la producer Sara Hess: mancano due episodi al finale I personaggi, i contenuti, la struttura, l’intreccio: tutto sta giocando un ruolo fondamentale nel successo di questa serie, che non era per niente scontato.

Il successo di House of the Dragon è tale che la HBO non ha potuto far altro che confermare tutto il blocco di autori e attori (meno quelli che per esigenze di copione verranno estromessi) per una seconda stagione. È il caso di Sara Hess, executive producer e a capo del team di scrittura. Lo scrive The Hollywood Reporter annunciando che la Hess consoliderà il suo futuro in HBO. Da quelle parti è una notizia perché Sara Hess è la stessa che è rimasta coinvolta nel prequel del Trono di Spade che non ha mai visto la luce dopo il pilot, quello con Naomi Watts, mandato "al macero" dalla produzione dopo averlo visto.

Il rinnovo

Stando agli accordi, Sara Hess continuerà a dirigere le operazioni per House of the Dragon e continuerà a sviluppare nuovi progetti per HBO. “Siamo entusiasti di avere Sara in una partnership esclusiva con HBO. È un talento eccezionale che scrive con grande profondità e complessità, senza mai mancare di portare umorismo e arguzia nel suo lavoro”, ha affermato Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo per la programmazione e responsabile dei drama della HBO. “Le siamo incredibilmente grati per il suo contributo a House of the Dragon sia come scrittrice che come produttrice esecutiva poiché è un ingrediente chiave per il successo dello show. Rimarrà nel suo ruolo in House of the Dragon per la seconda stagione, pur continuando a sviluppare i propri progetti alla HBO".

Gli ultimi due episodi di House of the Dragon

Mancano ancora due episodi poi la prima stagione di House of the Dragon sarà già un ricordo. Il rinnovo per una seconda stagione è stato ufficializzato e, di questo passo, avremo molto probabilmente una nuova saga con lo stesso seguito e lo stesso trasporto, identica in tutto e per tutto a "Game of Thrones". I personaggi, i contenuti, la struttura, l'intreccio: tutto sta giocando un ruolo fondamentale nel successo di questa serie, che non era per niente scontato.