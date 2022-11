Netflix cancella Fate: The Winx Saga, bloccate le riprese della terza stagione “Netflix ha deciso di non continuare con la terza stagione di Fate: The Winx Saga. È dura, perché so in quanti hanno amato questa serie”, ha scritto lo showrunner Brian Young in un post su Instagram. Netflix al momento non ha fatto sapere i motivi dello stop.

A cura di Giulia Turco

Fate: The Winx Saga non avrà una terza stagione. Nonostante il successo delle prime due infatti, Netflix ha deciso di bloccare la produzione del nuovo capitolo della serie ispirata al mondo fantasy di Iginio Straffi. La scuola di Altea chiude definitivamente i battenti, almeno su Netflix.

La delusione dello showrunner che sperava nella terza stagione

“Netflix ha deciso di non continuare con la terza stagione di Fate: The Winx Saga. È dura, perché so in quanti hanno amato questa serie”, ha scritto lo showrunner della serie Brian Young in un post su Instagram. “Sono orgoglioso di chiunque abbia lavorato alla serie e contento di aver raccontato le storie che volevamo raccontare. Il nostro cast e la nostra troupe hanno lavorato sodo per creare questo mondo e i suoi personaggi. Sono stati quattro anno incredibili, spero che ci rivedremo ancora in futuro!”, ha fatto sapere carico di amarezza. Il cast, formato da Abigail Cowen nel ruolo di Bloom, Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra ed Elisha Applebaum nel ruolo di Musa, ha veicolato un messaggio di amicizia e integrazione accolto dal pubblico con ottimi numeri in termini di interazioni.

Perché Netflix ha cancellato la serie sulle Winx

Resta dunque senza motivazione esplicita la scelta di Netflix di interrompere la serie proprio sul più bello, mentre le avventure di Altea sembravano appassionare gli spettatori. Non a caso il post dello sceneggiatore è stato sommerso da migliaia di commenti indignati da parte del pubblico della serie, che aspettava l’uscita di una terza stagione. Winx Club è stato tra i contenuti più seguiti a libero globale, con un progetto partito dalla matita del loro creatore Iginio Staffi che le ha disegnate nel 2004. Distribuito in oltre 150 paesi, le fatine contano 8 serie tv animate, 2 serie originali comprodotte con Netflix, 3 film e numerosissimi live show e musical.