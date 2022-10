Netflix introduce il disclaimer per The Crown: “Drammatizzazione di una fiction” Netflix ha introdotto un disclaimer nella quinta stagione di The Crown, dove si dichiara che i fatti pur essendo tratti dalla realtà siano stati poi romanzati.

A cura di Ilaria Costabile

Alla fine anche Netflix ha ceduto e con l'arrivo della quinta stagione di The Crown ha dovuto aggiungere un disclaimer con il quale spiega agli utenti che i fatti raccontati, pur essendo tratti da vicende realmente accadute, sono soggetti ad una "drammatizzazione".

La specifica di Netflix

Con una certa insistenza da parte degli aristocratici britannici, infatti, la piattaforma streaming si è trovata a dover cedere dinanzi alla richiesta di specificare che pur raccontando la storia della monarchia inglese, durante il Regno di Elisabetta II, quanto narrato fosse stato romanzato e per cui, adesso accendendo al contenuto si legge: "Ispirata da eventi reali, la serie è una drammatizzazione di una fiction che racconta la storia della Regina Elisabetta e degli eventi personali e politici che hanno plasmato il suo regno". La scritta appare in concomitanza di alcune immagini, fortemente impattanti, come l'incendio del castello di Windsor nel 1992 e l'immagine di Lady Diana esanime in una piscina che quasi sembra sul punto di affogare. Il disclaimer, inoltre, appare anche nel trailer della quinta stagione, a dimostrazione del fatto che i creatori della serie hanno deciso di andare incontro alle richieste degli inglesi, risentiti per un racconto talvolta molto crudo della monarchia.

La lettera di protesta di Judi Dench

Ad esprimere il suo dissenso nei confronti della serie è stata l'attrice Judi Dench, che si è affiancata alle proteste dell'ex primo ministro Tory, John Major. Entrambi ritengono che The Crown sia "ingiustamente crudele" e in più quest'ultimo si preoccupava del fatto che nella quinta stagione ci fosse una scena in cui sembrava che lui avesse proposto al Principe Carlo un piano per far abdicare la Regina. Dench, intanto fa sentire la sua voce sul Time, dicendo: